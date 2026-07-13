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कुएं में मिली प्रसिद्ध चिकित्सक बीएन झा की लाश, मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे

गिरिडीह: प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ बीएन झा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. डॉ झा की लाश पचंबा थाना इलाके के लखारी स्थित कुएं में मिली है. सोमवार की सुबह शव पर लोगों की नजर पड़ी तो इलाके में कोहराम मच गया. लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी. पचंबा थाना और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कुएं से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

बीजेपी नेता ने दी घटना की जानकारी

घटना को लेकर भाजपा नेता विनय सिंह ने बताया कि डॉ झा गिरिडीह सदर अस्पताल में डीएस के पद पर कार्यरत रहे थे. रिटायर्ड होने के बाद लोगों का इलाज करते थे. जिले के वे प्रसिद्ध चिकित्सक थे. पिछले कुछ वर्षों से उनकी तबियत भी ठीक नहीं रहती थी. वे लगातार मॉर्निग वॉक के लिए निकलते थे. इस बीच सोमवार की सुबह उनकी लाश लखारी के कुएं में मिली.

जानकारी देते बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि लोग इस घटना से दुखी हैं. लोगों की मांग हैं कि डॉ झा की मौत कैसे हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए. साथ ही कहा कि डॉ झा एक अच्छे इंसान भी थे. इनके निधन से जिले को क्षति हुई है. इधर घटना की सूचना मिलते ही कई चिकित्सक पहुंचे. चिकित्सकों ने घटना पर दुख जताया हैं.