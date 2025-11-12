रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी का आरोप, रायपुर पुलिस ने दर्ज की FIR
23 साल की युवती ने रिटायर्ड अधिकारी पर ये गंभीर आरोप लगाए है. युवती ने बताया कि उनकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 7:24 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग से रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का आरोप लगा है. युवती ने रायपुर जिले के आरंग थाने में मंगलवार को केस दर्ज कराया है.
रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर पर युवती के गंभीर आरोप: पीड़िता आरंग थाना क्षेत्र की रहने वाली है. पीड़िता ने रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ आरंग थाना में 8 पन्नों में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में युवती ने बताया "रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर से उसकी दोस्ती साल 2018-19 में सोशल मीडिया के जरिए हुई. आरोपी अधिकारी ने चैटिंग के जरिए नजदीकियां बढ़ाई. फिल इनकी मुलाकात होने लगी. आरोपी ने प्रलोभन देकर साल 2021 में युवती के घर में जाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान अधिकारी ने उसकी न्यूड फोटो खींची और उसे ब्लैक मेल करता रहा."
रायपुर पुलिस ने शुरू की जांच: पीड़िता ने शिकायत पत्र के साथ सबूत के तौर पर पुलिस को सोशल मीडिया पर हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं. पीड़िता की शिकायत पर आरंग पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
आरोपी रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं: आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया "आरंग थाना अंतर्गत 23 वर्षीय पीड़िता ने खाद्य विभाग के रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धमकी दिए जाने का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."