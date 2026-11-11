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सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी करेंगे पीडीएस की निगरानी, JSFC ने रिटायर्ड ऑफिसर से मांगा आवेदन

JSFC भवन ( Etv Bharat )

रांची: कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी झेल रहा राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने जन वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों के तौर पर संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञापन के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से सभी 24 जिलों में 1 पदों के हिसाब से कुल 24 क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है.

आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न के भंडारण, जांच और मानकों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी.