सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी करेंगे पीडीएस की निगरानी, JSFC ने रिटायर्ड ऑफिसर से मांगा आवेदन
झारखंड में जन वितरण प्रणाली की निगरानी अब एफसीआई के रिटार्यड कर्मचारी करेंगे. इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : November 11, 2026 at 7:00 AM IST
रांची: कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी झेल रहा राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने जन वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों के तौर पर संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञापन के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से सभी 24 जिलों में 1 पदों के हिसाब से कुल 24 क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है.
आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न के भंडारण, जांच और मानकों को मजबूत करने में सहायता मिलेगी.
अधिकतम तीन वर्षों का होगा क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट का कार्यकाल
झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए चयनित होने वाले इन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट का कार्यकाल अधिकतम तीन साल या 65 वर्ष होगा. हालांकि 2 साल कार्यकाल बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन अधिकतम उम्र 65 ही होगा चयनित विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर दो वर्ष कार्यकाल विस्तार का निर्णय बाद में लिया जाएगा.
विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच, मूल्यांकन भंडारण और संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का कार्य अनुभव उन्हें हों और उनकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो.
स्वीकृत 618 पदों में अधिकांश खाली
झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में कर्मचारी से लेकर पदाधिकारियों की भारी कमी है. हालत यह है कि स्वीकृत 618 पदों में अधिकांश खाली हैं. क्षेत्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न पद खाली होने की वजह से प्रभारी के भरोसे निगम का कामकाज किसी तरह से चल रहा है. हालत यह है कि जिला प्रबंधक, सहायक जिला प्रबंधक आदि पद रिक्त हैं. इसके लिए जिला स्तर पर आपूर्ति पदाधिकारी को जिला मैनेजर का प्रभार दिया गया है और प्रखंडों में स्थित गोदाम की देखरेख का जिम्मा जिला स्तर से वहां के कर्मचारियों को दिया गया है. ऐसे में नई नियमावली बनने तक संविदा पर नियुक्त कर तत्काल कामकाज चलाने की तैयारी की गई है.
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