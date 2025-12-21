ETV Bharat / state

गाजियाबाद के रिटायर्ड इंजीनियर ने राष्ट्रपति और CJI से मांगी इच्छा मृत्यु, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

हेमंत भारद्वाज गंदे नाले में उतरे और हाथ में तख्तियां लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की. इस दौरान हेमंत नल की सांकेतिक रूप से सफाई भी करते हुए दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों से सवाल करते हुए पूछा, "5 करोड़ रुपए कहां गए. पूछता है ब्रिज विहार निवासी. रुपया तो नाले को नहर बनाने के लिए मिले थे. ऐसा पहली बार नहीं है इससे पहले भी हेमंत भारद्वाज द्वारा कई बार नाले की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है.

रिटायर्ड इंजीनियर का आरोप है कि क्षेत्र में एक बड़ा नाला है. नाले की कभी सफाई नहीं होती है, जिसके चलते नाले में कूड़े का अंबार लगा हुआ है. नाले से सिर्फ दुर्गंध नहीं बल्कि विषैली गैस निकलती है जो कि स्थानीय लोगों के लिए बेहद खतरनाक है. शिकायत लेकर अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका. अब रविवार, 21 दिसंबर को उन्होंने अपनी मांग को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन भी किया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित डेल्टा कॉलोनी के बृज विहार इलाके में रहने वाले 65 वर्षीय हेमंत भारद्वाज ने भारत की राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है. इच्छा मृत्यु के मांग करने के पीछे कोई बीमारी नहीं, बल्कि इलाके की बदहाल नाले की स्थिति है. हेमंत भारद्वाज ने नाले में उतरकर इच्छा मृत्यु की मांग की है.

कौन हैं हेमंत भारद्वाज ?

हेमंत भारद्वाज रिटायर्ड इंजीनियर है. सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार आवास उठते रहते हैं. कई बार हेमंत को सामाजिक मुद्दों की आवाज उठाने पर क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी मिला है. हेमंत की उम्र 65 साल है. उन्होंने राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है. ऐसे में आज का हेमंत भारद्वाज का नाले में खड़े होकर प्रदर्शन और इच्छा मृत्यु की मांग साफ दर्शाती है कि जब सिस्टम में बैठे अधिकारी एक आम आदमी की नहीं सुनते हैं तो उसे बेबस होकर इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं.

हेमंत भारद्वाज ने बताया, "मैंने भारत की राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है. मैं अपनी बुनियादी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं. मुझे सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए घर के नजदीक नाले से निकलने वाली विषैली गैसों से हम तिल तिल कर मार रहे हैं. घर के सामने काफी बड़ा नाला है जिसका गंदा पानी लगातार भूजल को दूषित कर रहा है. कई बार नाले की सफाई के लिए शिकायत की गई. हर संभव प्रयास किया गया लेकिन अब नाले की जहरीली हवा के साथ रहना मुश्किल हो गया है. नल की विषैली हवा केवल मेरी ही नहीं बल्कि क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. हमें नल की समस्या का ठोस समाधान चाहिए. हर बार हमें लॉलीपॉप थमा दिया जाता है.''

बता दें कि हेमंत 2020 में रिटायर हुए थे. किन्हीं कारणों से अपना पद आदि के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. रिटायर होने से पहले हेमंत की तनख्वाह प्रतिमाह 2 लाख रुपए से अधिक थी. मौजूदा समय में 50,000 से अधिक हेमंत को हर महीने पेंशन मिलती है. हेमंत कहते हैं कि;'' अपनी पेंशन को मैं पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के कार्यों में खर्च करता हूं.''

