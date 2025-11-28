ETV Bharat / state

कानपुर में रिटायर्ड इंजीनियर से 42.50 लाख की ठगी; जालसाजों ने 19 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, पांच बार में ट्रांसफर कराई रकम

कानपुर : जिले में एक साइबर ठग ने पॉवर ग्रिड कारपोरेशन से रिटायर्ड इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 19 दिन में 42.50 लाख रुपये की ठगी कर ली. जालसाज ने खुद को पहले सीबीआई अफसर बताकर डराया और फिर मनी लॉड्रिंग मामले का हवाला देकर इंजीनियर को रौंब में लिया.



पीड़ित राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अगस्त की 7 तारीख को उनके मोबाइल पर एक अनजान व्हाट्सएप कॉल आई. कॉल रिसीव की तो उसने खुद को सीबीआई में तैनात आईपीएस अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुंबई के एक बैंक में फर्जी खाता खोला गया है, जिसका उपयोग मनी लॉड्रिंग मामले में हुआ है.



जालसाज ने वीडियो कॉल पर उपस्थित रहने का दबाव बनाया. रिटायर्ड इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद काफी डर गए. इसके बाद ठग ने उनके डर का फायदा उठाया और कहा कि आप को लगातार वीडियो कॉल पर रहना होगा और इस अवधि में किसी से बात नहीं होगी. इसके बाद साइबर ठग ने पीड़ित राजेंद्र प्रसाद को कई बार कॉल किया.