लखनऊ में रिटायर्ड इंजीनियर से 38 लाख की ठगी; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की दी धमकी, दो खातों में ट्रांसफर कराई रकम
साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 10:31 PM IST
लखनऊ : राजधानी के जानकीपुरम निवासी एक रिटायर्ड इंजीनियर से ठगी का मामला सामने आया है. जालसाजों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बुजुर्ग (65) को फोन किया. जिसके बाद जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. ठगों ने उनसे 38 लाख 42 हजार रुपये की बड़ी रकम ठग ली.
साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते ठगी गई रकम में से 4 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया गया है. पुलिस इस गिरोह का पता लगाने और अन्य पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
साइबर थाना इंस्पेक्टर के मुताबिक, घटना जानकीपुरम गार्डन निवासी रिटायर्ड इंजीनियर अश्वनी कुमार गुप्ता के साथ हुई है. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2025 को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था. कॉलर ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और दावा किया कि अश्वनी गुप्ता का आधार कार्ड लीक हो गया है, उन्हें धमकाया गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का एक गंभीर केस दर्ज किया गया है.
जालसाजों ने बताया कि यह मामला मुंबई क्राइम ब्रांच और चेन्नई डीजीपी को जांच के लिए भेजा गया है. पीड़ित को जांच में सहयोग करने और अपने सभी बैंक खातों तथा संपत्ति की जानकारी देने के लिए मजबूर किया गया. जालसाजों ने अश्वनी गुप्ता को यकीन दिलाने के लिए व्हॉट्सएप पर फर्जी दस्तावेज भी भेजे, जिससे वह और भी डर गए.
उन्होंने बताया कि ठगों ने धमकी दी कि यदि उन्होंने अपने सभी खातों और एफडी की रकम को बैंक के बताए खातों में ट्रांसफर नहीं किया, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. इस धमकी से डरकर अश्वनी गुप्ता ने दो किस्तों में जालसाजों के खातों में भेज दी. पहले 24.70 लाख रुपये 14 अक्टूबर को और दूसरी 13.72 लाख 16 अक्टूबर को जालसाजों के खातों में भेज दी.
उन्होंने बताया कि इस तरह रिटायर्ड इंजीनियर के दो खातों से कुल 38 लाख 42 हजार रुपये की ठगी की गई. पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब जालसाजों ने एनओसी जारी करने के नाम पर पीड़ित से फिर से पैसों की मांग की, तब अश्वनी गुप्ता को ठगी का एहसास हुआ. जिसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.
यह भी पढ़ें : डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीके जानना जरूरी, साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने सोशल मीडिया अभियान किया शुरू