लखनऊ में रिटायर्ड इंजीनियर से 38 लाख की ठगी; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की दी धमकी, दो खातों में ट्रांसफर कराई रकम

लखनऊ : राजधानी के जानकीपुरम निवासी एक रिटायर्ड इंजीनियर से ठगी का मामला सामने आया है. जालसाजों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बुजुर्ग (65) को फोन किया. जिसके बाद जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. ठगों ने उनसे 38 लाख 42 हजार रुपये की बड़ी रकम ठग ली.



साइबर थाना इंस्पेक्टर बृजेश यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते ठगी गई रकम में से 4 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया गया है. पुलिस इस गिरोह का पता लगाने और अन्य पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.







साइबर थाना इंस्पेक्टर के मुताबिक, घटना जानकीपुरम गार्डन निवासी रिटायर्ड इंजीनियर अश्वनी कुमार गुप्ता के साथ हुई है. उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2025 को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था. कॉलर ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और दावा किया कि अश्वनी गुप्ता का आधार कार्ड लीक हो गया है, उन्हें धमकाया गया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का एक गंभीर केस दर्ज किया गया है.