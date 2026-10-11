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दुर्गा पूजा की खुशियों के बीच पेंशन का इंतजार, देवघर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी

सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ( ETV Bharat )

देवघर: दुर्गा पूजा का पर्व नजदीक आते ही देवघर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. लोग अपने घरों के लिए पूजा-पाठ की सामग्री, नए कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने समेत अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी में जुटे हैं. हर परिवार की कोशिश है कि त्योहार के इस खास मौके पर घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे पर खुशियां बनी रहें. लेकिन इन खुशियों के बीच देवघर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. त्योहार के समय इन बुजुर्गों के सामने घर का खर्च चलाने से लेकर बच्चों के लिए खरीदारी करने तक की चिंता खड़ी हो गई है.

पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा, समय पर नहीं मिलने से मुश्किलें