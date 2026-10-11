दुर्गा पूजा की खुशियों के बीच पेंशन का इंतजार, देवघर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी
पेंशन नहीं मिलने से पेंशनधारियों के लिए त्योहार की खुशियां अधूरी दिख रही है. देवघर से हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 7:09 PM IST
देवघर: दुर्गा पूजा का पर्व नजदीक आते ही देवघर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. लोग अपने घरों के लिए पूजा-पाठ की सामग्री, नए कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने समेत अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी में जुटे हैं. हर परिवार की कोशिश है कि त्योहार के इस खास मौके पर घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चेहरे पर खुशियां बनी रहें. लेकिन इन खुशियों के बीच देवघर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. त्योहार के समय इन बुजुर्गों के सामने घर का खर्च चलाने से लेकर बच्चों के लिए खरीदारी करने तक की चिंता खड़ी हो गई है.
पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा, समय पर नहीं मिलने से मुश्किलें
नगर निगम में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का कहना है कि बुढ़ापे में पेंशन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है. उम्र के इस पड़ाव पर उनके लिए नियमित रूप से काम करके आमदनी करना आसान नहीं है. ऐसे में जब समय पर पेंशन नहीं मिलती, तो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है.
नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी बालानंद झा बताते हैं कि उन्हें पिछले तीन महीनों से पेंशन नहीं मिली है. पेंशन की राशि नहीं मिलने के कारण उनके कई महत्वपूर्ण काम बाधित हो गए हैं. उनका कहना है कि पेंशन पर ही उनकी रोजमर्रा की जरूरतें निर्भर करती हैं, लेकिन लगातार भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान भी उन्हें खर्चों को लेकर चिंता करनी पड़ रही है.
वहीं, नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी प्यारे लाल राउत अपनी लंबी सेवा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने करीब 40 वर्षों तक निगम में काम किया. नौकरी के दौरान उन्होंने अंशदान के माध्यम से अपनी कमाई का हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नियमित पेंशन मिल सके और बुढ़ापे में किसी के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ न फैलाना पड़े. लेकिन वर्तमान में पेंशन का भुगतान नहीं होने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष निगम की सेवा में लगाए, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन उनके लिए किसी सहायता से कम नहीं, बल्कि जीवनभर की सेवा के बाद मिलने वाला आर्थिक सहारा है.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप है कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें अपनी ही पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि पेंशन का भुगतान नियमित नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. खासकर त्योहार के समय यह परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि घर के नियमित खर्चों के साथ-साथ पूजा-पाठ, कपड़ों और बच्चों की जरूरतों पर भी खर्च करना पड़ता है.
15 अक्टूबर से नगर निगम परिसर में धरने की चेतावनी
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पेंशनर समाज के सचिव नागेश्वर प्रसाद तिवारी ने भी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें. यदि नगर निगम की ओर से जल्द से जल्द पेंशन भुगतान की व्यवस्था नियमित नहीं की जाती है, तो 15 अक्टूबर से बुजुर्ग पेंशनधारियों के साथ नगर निगम परिसर में धरना शुरू किया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बकाया पेंशन का भुगतान नहीं होता और व्यवस्था नियमित नहीं की जाती, तब तक धरना जारी रखने का प्रयास किया जाएगा. पेंशनर समाज का कहना है कि बुजुर्ग कर्मचारियों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए इस तरह परेशान होना पड़े, यह उनके लिए बेहद कठिन स्थिति है.
त्योहार में बच्चों की खुशियों पर भी आर्थिक संकट का असर
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां उनके लिए दोबारा काम शुरू करके नियमित आमदनी करना आसान नहीं है. वर्षों की सेवा के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पेंशन के सहारे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकेंगे और बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे. लेकिन समय पर पेंशन नहीं मिलने से उनकी यह उम्मीद प्रभावित हो रही है.
बुजुर्गों ने बताया कि दुर्गा पूजा का समय बच्चों के लिए खास होता है. इस दौरान बच्चे नए कपड़े पहनने, खिलौने खरीदने और त्योहार का आनंद लेने की उम्मीद करते हैं. लेकिन पेंशन की राशि नहीं मिलने के कारण वे अपनी इच्छाओं के मुताबिक खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में आर्थिक परेशानी का असर केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों की त्योहार संबंधी तैयारियों पर भी पड़ रहा है.
डिप्टी मेयर ने दस दिनों के भीतर पेंशन भुगतान की दी उम्मीद
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या को लेकर जब नगर निगम की डिप्टी मेयर टिप चटर्जी से बात की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान प्रभावित हुआ है. उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों से टैक्स कलेक्शन का काम भी प्रभावित था, जिसके कारण निगम की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा.
डिप्टी मेयर के अनुसार, बीते शनिवार से नगर निगम ने स्वयं टैक्स की वसूली शुरू कर दी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दुर्गा पूजा के दस दिनों के दौरान पेंशनधारियों की पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया राशि कब तक मिलेगी और आगे पेंशन भुगतान किस तरह नियमित किया जाएगा, इस पर अब उनकी नजर निगम प्रशासन के अगले कदम पर है.
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