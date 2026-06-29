झांसी में रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे का बुलडोजर से दबंगई, दुकान को तोड़कर जमीन पर किया कब्जा
पुलिस के सामने जमीन कब्जा करने का आरोप, आधी रात को कब्जे का खेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 2:16 PM IST
झांसी: सीपरी बाजार थाना इलाके में दबंगई का मामला सामने आया है. मिशन कंपाउंड गेट के पास नकाबपोश दबंगों ने आधी रात को बुलडोजर की मदद से एक दुकान को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया. पीड़ित ने पड़ोसी पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.
बुलडोजर लेकर पहुंचे थे नकाबपोश बदमाश: मिशन कंपाउंड निवासी जेम्स थॉमस अपने घर के बाहर दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं. बीती रात को करीब 60 से 70 नकाबपोश बदमाश दुकान के पास पहुंचे. पहले थॉमस के घर के दरवाजे में बाहर से ताला लगा दिया, फिर सीसीटीवी के तार काट दिए. उसके बाद बदमाशों ने बुलडोजर से दुकान तोड़ दी. बुलडोजर की आवाज सुनकर घर के अंदर सो रहे लोगों की नींद खुली. दरवाजा बंद होने के चलते वे लोग बाहर नहीं निकल सके. छत से कूदकर पीड़ित परिवार वहां पहुंचा लेकिन तब तक सबकुछ ध्वस्त हो चुका था.
पुलिस पर पीड़ित का आरोप: आधी रात को हो रही दबंगई की सूचना जेम्स थॉमस ने पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची, बावजूद उसके दबंग दुकान तोड़ते रहे और जमीन पर कब्जा कर लिया. पीड़ित ने पड़ोसी मणि सिरोठिया पर दबंगई का आरोप लगाया है. मणि के पिता निबंधन विभाग से कुछ साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं. आरोपी पर पीड़ित ने गाली-गलौज करते हुए जान की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. सीपरी पुलिस ने आरोपी मणि सिरोठिया समेत 60-70 अज्ञात नकाबपोश युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मकान का प्रॉपर्टी विवाद झांसी सिविल कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में 30 जुलाई को सुनवाई होनी है
पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.आसपास के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है- रामवीर सिंह, सीओ सिटी
दुकान के टूट जाने से और सामानों के खराब हो जाने से अब पीड़ित परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट है. पीड़ित ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है.
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