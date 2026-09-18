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बोकारो में सनसनीखेज वारदात, रिटायर्ड डीवीसी कर्मी और पत्नी की गोली मारकर हत्या, बेटा गंभीर

बोकारो: चंद्रपुरा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पश्चिम पल्ली स्थित डीवीसी के आवासीय क्वार्टर नंबर एचएम/14 में रहने वाले रिटायर्ड डीवीसी कर्मी नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं उनका पुत्र रोहित सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए बोकारो भेजा गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार की शाम करीब 8:30 बजे तेज बारिश हो रही थी. इसी दौरान नरेश सिन्हा के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया. दरवाजा खोलते ही अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी में नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र रोहित सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी देते घायल रोहित के दोस्त और थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

घायल युवक के दोस्त नवीन महतो ने कहा कि रोहित को चार गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही चंद्रपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात को कितने अपराधियों ने अंजाम दिया और कितनी गोलियां चली हैं. इसके साथ ही पुलिस यह पता लगा रही है कि हत्या के पीछे क्या वजह थी.