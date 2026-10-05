SPECIAL: पुलिस सेवा के बाद बिखरते परिवारों को बचाते-बचाते सफल मीडिएटर पीएन सिंह, 2000 से अधिक मामलों को सुलझाया
रांची के रिटायर्ड डीएसपी पीएन सिंह को सेवाकाल के दौरान पारिवारिक विवादों को सुलझाने के बाद मीडिएटर बनने की प्रेरणा मिली. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : October 5, 2026 at 5:22 PM IST
रांची: रिटायरमेंट के बाद जीवन का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू करने वाला समय होता है, जिसे लोग अपनी दूसरी जिंदगी या एक नई शुरुआत मानते हैं. इसी को ध्यान में रखकर एक पुलिस पदाधिकारी ने कदम बढ़ाया, जो आज के समय समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं.
पारिवारिक विवादों को सुलझाने के बाद मिली मीडिएटर बनने की प्रेरणा
हम बात कर रहे हैं रांची के रिटायर डीएसपी पीएन सिंह की. 34 साल तक पुलिस सेवा में योगदान देने के बाद साल 2014 में वो सेवानिवृत्त हुए. रिटायरमेंट के बाद हर सरकारीकर्मियों की तरह पीएन सिंह के भी समक्ष आगे का जीवन जीने की राह को चुनना चुनौती भरा था.
सेवाकाल के दौरान छोटे मोटे पारिवारिक विवादों को सुलझाने के प्रति उनकी दिलचस्पी ने उन्हें मीडिएटर बनने के लिए प्रेरित किया और देखते ही देखते वे कुशल मीडिएटर बन गए. पुलिस सेवा से मीडिएटर बन बीते 10 सालों से पारिवारिक विवादों के 2000 से अधिक मामलों को सुलझा चुके पीएन सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपना अनुभव साझा किया.
झारखंड हाईकोर्ट में शुरू की अधिवक्ता की प्रैक्टिस
पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद पीएन सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस शुरू की, जिन्हें झालसा ने साल 2016 में मीडिएटर बनाने का निर्णय लिया. ईटीवी भारत से खास बातचीत में पीएन सिंह कहते हैं कि आज के समय में छोटे मोटे विवाद की वजह से परिवार बिखर जा रहा है जिसे बचाने की जरूरत है ऐसे में इनके बीच के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की जरूरत होती है जो उनके साथ बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है. इसी को ध्यान में रखकर मैंने झालसा और डालसा के द्वारा मीडिएटर चयनित होने के बाद पूरी तत्परता के साथ शुरू की और आज तक 2000 से अधिक विवाद सुलझाए गए हैं.
उन्होंने एक केस का जिक्र करते हुए कहा कि आईआईटी जैसे उच्च संस्थान से पास होने के बाद एक लड़का और लड़की की शादी होती है और उसके बाद दोनों की नौकरी अमेरिका में हुई मगर कुछ ही दिन में चाय बनाने के लिए विवाद इतना हुआ कि मामला तलाक के लिए न्यायालय तक पहुंच गया और न्यायालय में केस की वजह से दोनों को अपना देश लौटना पड़ा.
मैं हर केस से सीखता हूं: पीएन सिंह
इस दौरान लड़की ने एमबीए भी कर ली मगर विवाद खत्म नहीं हुआ ऐसे में मुझे इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मिली जिसे कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सुलझाने में सफलता मिली. पीएन सिंह का मानना है हर केस से मैं सीखता हूं और आगे इसे अपने मीडिएशन में शामिल करता हूं. एक मीडिएटर के लिए निष्पक्षता जरूरी है और धैर्यपूर्वक दोनों को सुनकर उनकी संवेदना के साथ मध्यस्थता करना आवश्यकता है तभी वह सफल हो सकता है.
संबंध एक संस्कार है, जो जीवन का आधार है: पीएन सिंह
पारिवारिक विवादों को सुलझाने में लगे पीएन सिंह कहते हैं कि विवाद का मुख्य कारण असहमति है जो छोटे मोटे विवाद एक बड़ा रुप ले लेता है आज के युवा को यह बताने वाला कोई नहीं है कि संबंध एक संस्कार है जो जीवन का आधार है. ईटीवी भारत से अपना अनुभव साझा करते हुए पीएन सिंह कहते हैं कि विवाह जैसे पवित्र बंधन को यदि छोटी मोटी विवाद की वजह से अपवित्र कर दिया जाय तो इस सृष्टि का क्या होगा क्योंकि इस सृष्टि का मूल आधार ही विवाह है. बात बात में पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है जो उचित नहीं है. आज मुझे 11 साल से इसे सुलझाने में बहुत ही संतुष्टि मिलती है.
टूटते परिवारों को जोड़ना मेरा शौक
मैं अपने जीवन का बेस्ट टाइम देता हूं. यदि एक भी परिवार मेरे प्रयास से जुड़ जाता है, तो मेरे लिए यह बड़ा ही शुकुन भरा होगा, इसलिए मैं इसी में जीता हूं और संतुष्टि पाता हूं. मुझे खुशी है कि मैं समाज के वैसे पति-पत्नी के लिए कुछ कर रहा हूं, जो किसी वजह से भटक रहे हैं, जिन्हें एक सलाह की जरूरत है, जिसको एक ट्रिगर प्वाइंट की जरूरत है, जो टूट रहे परिवार को जोड़ सकता है.
जानिए कौन हैं पीएन सिंह
पुलिस पदाधिकारी से बेहतरीन मीडिएटर बनने वाले पीएन सिंह मूलत: बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं. पुलिस सेवा में आने से पहले वे जेपी आंदोलन में वे बढ चढ़कर हिस्सा लेने वाले पीएन सिंह 1980 बैच के बीपीएससी दारोगा परीक्षा में टॉपर रहे थे, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने सम्मानित किया था और गिफ्ट स्वरूप पिस्तौल भी भेंट किया था. करीब 34 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहे पीएन सिंह को इस दौरान राष्ट्रपति पदक सहित कई पुरस्कार मिल चुका है.सेवानिवृत्त से पूर्व रांची सीटी डीएसपी रहे पीएन सिंह ने अपने बेहतरीन कार्य के लिए पहचान बनाने में सफल हुए.
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