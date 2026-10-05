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SPECIAL: पुलिस सेवा के बाद बिखरते परिवारों को बचाते-बचाते सफल मीडिएटर पीएन सिंह, 2000 से अधिक मामलों को सुलझाया

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: रिटायरमेंट के बाद जीवन का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू करने वाला समय होता है, जिसे लोग अपनी दूसरी जिंदगी या एक नई शुरुआत मानते हैं. इसी को ध्यान में रखकर एक पुलिस पदाधिकारी ने कदम बढ़ाया, जो आज के समय समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं.