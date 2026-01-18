ETV Bharat / state

लखनऊ में प्लाट दिलाने के नाम पर रिटायर्ड डीएसपी से ठगी, रजिस्ट्री ना होने पर फर्जी साइन की चेक दी, FIR दर्ज

लखनऊ : कृष्णानगर थाना इलाके में रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक (डीसीपी) से ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रॉपर्टी डील के नाम पर लाखों की ठगी की गई. करीब सात साल तक ना होने पर आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर वाली चेक थमा दी. जिसके बाद पीड़ित ने कृष्णानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.







पीड़ित आरडी यादव ने बताया कि साल 2018 में उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर राकेश दुबे के जरिए एक जमीन खरीदी थी. इसके बाद 2019 में एक और प्लॉट के लिए उन्होंने राकेश को रकम दी. इस सौदे के तहत करीब 5 लाख रुपये जमीन मालिक के खाते में ट्रांसफर किए गए थे.







उनका आरोप है कि करीब ​सात साल बीत जाने के बाद भी जब प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई, तो रिटायर्ड डीसीपी ने अपने पैसे वापस मांगे. इस पर आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम का एक चेक उन्हें दिया. राकेश ने दावा किया कि यह उनका ज्वाइंट अकाउंट है और चेक क्लियर हो जाएगा.





पीड़ित के मुताबिक, उन्होंने जब चेक बैंक में लगाया, तो वह बाउंस हो गया. बैंक से पता चला कि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है. इसके अलावा एक और चौंकाने वाला सच सामने आया कि वह खाता ज्वाइंट नहीं था. पीड़ित का आरोप है कि पति-पत्नी ने मिलीभगत कर फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें चेक दिया था, ताकि वह कानूनी कार्रवाई से बच सकें.





