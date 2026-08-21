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यूपी के सरकारी अस्पतालों में सात हजार से अधिक डॉक्टरों की कमी, संविदा पर रखे जाएंगे रिटायर डॉक्टर

योगी सरकार अब 65 से 70 साल की उम्र के रिटायर डॉक्टरों को संविदा और एक्सटेंशन पर भर्ती कर रही है.

डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान.
डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:34 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बनी हुई है. प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संवर्ग में करीब 19,000 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 11,000 से 12,000 पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं. लगभग 6,500 से 7,500 पद खाली चल रहे हैं, यानी करीब 35-40 प्रतिशत रिक्तियां हैं. इसलिए सरकार अब 65 से 70 साल की उम्र के रिटायर डॉक्टरों को भी संविदा और एक्सटेंशन पर भर्ती कर रही है. इन सभी डॉक्टरों को रिक्त पदों के सापेक्ष ही भर्ती किया जाएगा.

सबसे गंभीर स्थिति विशेषज्ञ डॉक्टरों की है. करीब 9,000 पदों में से मात्र लगभग 2,500 ही भरे हुए हैं. सर्जन के 83.2 प्रतिशत और शिशु रोग विशेषज्ञों के 81.6 प्रतिशत पद खाली हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में विशेषज्ञों की कमी 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार, सीएचसी स्तर पर विशेषज्ञों के 3,018 पदों में से 2,042 रिक्त हैं.

संविदा पर रखे जा रहे रिटायर डॉक्टर. (Video Credit; ETV Bharat)

इलाज में हो रही देरी : इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है. जिला अस्पतालों से लेकर दूरदराज के केंद्रों तक कई जगह सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ या अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने से इलाज में देरी हो रही है. कई सीएचसी-पीएचसी फार्मासिस्ट या एएनएम के भरोसे चल रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया धीमी है. करीब 2,500 विशेषज्ञों की भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है.

भर्ती बोर्ड का गठन, पर प्रक्रिया शुरू नहीं : विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई. जनवरी 2026 में संविदा आधार पर 710 डॉक्टरों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू हुए थे. इसी बीच स्वास्थ्य विभाग री-अपॉइंटमेंट की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इस बारे में यूपी के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि री-अपॉइंटेड डॉक्टर केवल क्लीनिकल सेवाएं देंगे, प्रशासनिक पद नहीं संभालेंगे. इससे हर साल रिटायर हो रहे वरिष्ठ चिकित्सकों को कुछ और साल सेवा में बनाए रखा जा सकेगा, जिससे तत्काल कुछ राहत मिल जाएगी. हम अनुभवी चिकित्सकों को बेहतरीन पैकेज भी दे रहे हैं.

सरकार का निर्णय अच्छा : स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ अमित यादव बताते हैं कि नियमित भर्ती सीमित रही है, जबकि रिटायरमेंट हर साल हो रहे हैं. स्थायी समाधान के लिए तेज और पारदर्शी नई भर्ती के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन जरूरी है. 70 साल तक सेवा का फैसला अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती अब भी अनिवार्य है. बलरामपुर अस्पताल के निदेशक बीकेएस चौहान का कहना है कि निश्चित तौर पर अनुभवी डॉक्टर हमारी मदद करेंगे. उनके लिए बेहतरीन पैकेज देने की व्यवस्था की जाएगी. सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है.

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