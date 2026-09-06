सोनीपत में रिटायर्ड DFO की पत्थर मारकर हत्या, रास्ते में कहासुनी पर मर्डर, आरोपी को राहगीरों ने पकड़ा
हरियाणा के सोनीपत में रिटायर्ड जिला वन अधिकारी (DFO) की सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी गई है.
Published : September 6, 2026 at 9:14 PM IST
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में रिटायर्ड जिला वन अधिकारी की सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी गई है. आरोपी को पकड़ लिया गया है. सोनीपत पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
रिटायर्ड डीएफओ की हत्या : सोनीपत के अगवानपुर रोड स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सामने रविवार को दिनदहाड़े वन विभाग से सेवानिवृत्त जिला वन अधिकारी की हत्या से सनसनी फैल गई. मृतक भोगीपुर गांव का रहने वाला था. वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि भोगीपुर गांव के रहने वाले जयपाल राठी वन विभाग में जिला वन अधिकारी के पद से करीब तीन वर्ष पहले सेवानिवृत हुए थे. रविवार की शाम वे निजी काम से अपनी कार में अगवानपुर रोड से गन्नौर की तरफ जा रहे थे. जब वे अगवानपुर रोड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सामने पहुंचे तो उनकी कार के आगे एक युवक खड़ा था. जयपाल ने उसे हटने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं हटा.
पत्थर से मारकर हत्या : इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई. आरोप है कि युवक ने पास पड़े बड़े पत्थर से जयपाल के साथ मारपीट कर दी, जिससे जयपाल सड़क पर गिर गए. इसके बाद आरोपी ने जयपाल के सिर पर तीन-चार वार कर दिए. सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और डायल 112 पर इसकी सूचना दी. सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस और थाना गन्नौर थाना प्रभारी निरीक्षक बीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को काबू कर लिया. आरोपी की पहचान सोनीपत के माहरा गांव के रहने वाले रवि के रूप में हुई. पुलिस ने आरोपी रवि को अपनी हिरासत में ले लिया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल भेज दिया. थाना प्रभारी बीर सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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