हिमाचल में पंचायत चुनाव लड़ेंगे दिल्ली पुलिस के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर, जानें कौन हैं फूंचोग पलदन?
फूंचोग पलदन 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. 34 वर्षों तक सेवा देने के बाद पलदन वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 2:21 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 2:56 PM IST
कुल्लू: जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की दारचा पंचायत में इस बार पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी फूंचोग पलदन ने पंचायत प्रधान पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर स्थानीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. लंबे प्रशासनिक अनुभव और कानून की गहरी समझ रखने वाले फूंचोग पलदन अब गांव के विकास और स्थानीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं.
फूंचोग पलदन ने कहा कि पंचायत केवल एक स्थानीय संस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि पंचायतों के मजबूत होने से गांवों का विकास तेज होता है और लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव हो पाता है. उन्होंने बताया कि दारचा पंचायत में सिंचाई और पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. यदि उन्हें लोगों का समर्थन मिला तो इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा.
पर्यटन और स्वच्छता पर रहेगा फोकस
पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि दारचा में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है. हर साल यहां लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा कि दारचा के पास शिंकुला टनल का निर्माण कार्य चल रहा है और बारा लाचा दर्रा भी नजदीक होने के कारण आने वाले समय में यहां पर्यटन गतिविधियां और अधिक बढ़ेंगी. उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यटन के साथ कूड़ा निष्पादन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. यही कारण है कि उन्होंने पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि पंचायत में कूड़ा निष्पादन के लिए अलग स्थान चिन्हित किया जाएगा और प्रशासन के सहयोग से पूरे क्षेत्र के कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था बनाई जाएगी.
युवाओं को पर्यटन से जोड़ने की योजना
फूंचोग पलदन ने कहा कि आज लाहौल घाटी का युवा पर्यटन गतिविधियों से जुड़ रहा है और दारचा पंचायत में भी इको टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में युवाओं को पर्यटन आधारित रोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें अपने घर-द्वार पर ही रोजगार के अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास के लिए व्यक्ति की नीयत साफ होना बेहद जरूरी है. लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत होती है और यदि पंचायत मजबूत होगी तो राज्य और देश का विकास भी तेज होगा.
21 साल की उम्र में पास की थी UPSC परीक्षा
बता दें कि फूंचोग पलदन 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मात्र 21 वर्ष की उम्र में UPSC परीक्षा पास कर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. दिल्ली पुलिस में करीब 34 वर्षों तक सेवा देने के बाद पलदन वर्ष 2016 में ज्वाइंट कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए. अब उनका पंचायत चुनाव लड़ना पूरे लाहौल-स्पीति क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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