गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित, डॉक्टर के घर लूटकांड पर SP का एक्शन

गिद्धौर थाने के ठीक सामने रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के घर से दिनदहाड़े लूटपाट मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है.

गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
जमुई: बिहार के जमुई जिले में गिद्धौर थाने के ठीक सामने रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के घर हुई लूटकांड की घटना में बड़ा एक्शन लिया गया है. अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जमुई द्वारा की गई है.

गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित: जारी आदेश के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को सुबह 5:00 बजे से 6:00 बजे के बीच गिद्धौर थाना गेट के सामने स्थित डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के आवास में पांच अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था. इस गंभीर मामले में थानाध्यक्ष की भूमिका को अपराध नियंत्रण में निष्क्रिय पाया गया, जिसके बाद उनके निलंबन की अनुशंसा की गई.

गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह निलंबित (ETV Bharat)

दिया जाएगा सामान्य जीवन-यापन भत्ता : अनुशंसा के आलोक में पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र के आदेश पर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, जमुई निर्धारित किया गया है और उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता देय होगा.

जयप्रकाश कुमार सिंह को मिला जिम्मा: आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नए थानाध्यक्ष के पदस्थापन तक अपर थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक जयप्रकाश कुमार सिंह गिद्धौर थाना के विधि-व्यवस्था एवं दैनिक कार्यों का प्रभार संभालेंगे. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, मामले को लेकर आम लोगों में यह संदेश गया है कि अपराध और लापरवाही पर पुलिस प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है.

डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के घर लूटपाट (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: लूटपाट की घटना सोमवार (26 जनवरी) की है. करीब पांच की संख्या में हथियारबंद अपराधी ताला तोड़कर घर में घुस गए और पिस्टल का डर दिखाकर लूटपाट की. पीड़ित परिवार ने बताया कि डॉ विजयेंद्र सत्यार्थी, उनके परिवार को हथियार के बल पर काबू में किया गया.

फिर डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी और उनकी पत्नी पुष्पम कुमारी को को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया. उसके बाद बाथरूम से निकले बेटे विक्रम सत्यार्थी को भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया. घटना की जानकारी सुबह 8:30 बजे तब हुई, जब पड़ोसी पहुंचे. पड़ोसी ने तीनों को बेहोश पाया. सूचना मिलते ही मौके पर झाझा विधायक दामोदर रावत समेत कई लोग पहुंचे और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वारदात से उठे कई सवाल: इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है. क्योंकि यह पूरी वारदात गिद्धौर थाना के मुख्य गेट के ठीक सामने हुई. इसके बावजूद अपराधी न सिर्फ आराम से लूटपाट करते हैं, बल्कि बिना किसी रोक-टोक के फरार भी हो जाते हैं. इस वारदात ने जिले में पुलिस व्यवस्था, गश्ती और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

संपादक की पसंद

