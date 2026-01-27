ETV Bharat / state

गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित, डॉक्टर के घर लूटकांड पर SP का एक्शन

जमुई: बिहार के जमुई जिले में गिद्धौर थाने के ठीक सामने रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के घर हुई लूटकांड की घटना में बड़ा एक्शन लिया गया है. अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जमुई द्वारा की गई है.

गिद्धौर थानाध्यक्ष निलंबित: जारी आदेश के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को सुबह 5:00 बजे से 6:00 बजे के बीच गिद्धौर थाना गेट के सामने स्थित डॉ. विजयेंद्र सत्यार्थी के आवास में पांच अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था. इस गंभीर मामले में थानाध्यक्ष की भूमिका को अपराध नियंत्रण में निष्क्रिय पाया गया, जिसके बाद उनके निलंबन की अनुशंसा की गई.

गिद्धौर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह निलंबित (ETV Bharat)

दिया जाएगा सामान्य जीवन-यापन भत्ता : अनुशंसा के आलोक में पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र के आदेश पर थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, जमुई निर्धारित किया गया है और उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता देय होगा.

जयप्रकाश कुमार सिंह को मिला जिम्मा: आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नए थानाध्यक्ष के पदस्थापन तक अपर थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक जयप्रकाश कुमार सिंह गिद्धौर थाना के विधि-व्यवस्था एवं दैनिक कार्यों का प्रभार संभालेंगे. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, मामले को लेकर आम लोगों में यह संदेश गया है कि अपराध और लापरवाही पर पुलिस प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है.