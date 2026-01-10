ETV Bharat / state

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर रिटायर्ड CS अमिताभ जैन की नियुक्ति, IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा बने आयुक्त

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त के पद पर नियुक्ति कर दी है. रिटायर्ड CS अमिताभ जैन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है. दो अन्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी गई है. राज्यपाल के नाम और आदेश से नियुक्ति आदेश जारी किया गया है.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग के पद पर रिटायर्ड आईएएस और पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नियुक्त किया है.

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त बने अमिताभ जैन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रिटायर्ड IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा बने आयुक्त

राज्यपाल के नाम और आदेश से जारी नियुक्ति आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर भी दो नियुक्ति की गई है. रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा को आयुक्त बनाया गया है.

रिटायर्ड IAS उमेश अग्रवाल और पत्रकार शिरीष मिश्रा बने आयुक्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदेश में ये भी लिखा

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते भारत सरकार की अधिसूचना 24-10-2019 सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ) नियम 2019 के अधीन होंगे.