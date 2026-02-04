ETV Bharat / state

बिहार में CRPF जवानों की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद देशभक्तों को गाजे-बाजे के साथ पहुंचाया जाएगा घर

बक्सर में अब रिटायर्ड होकर लौटने वाले जवानों का भव्य स्वागत किया जाएगा. सीआरपीएफ जवानों ने एक अनोखी और प्रेरक परंपरा की शुरुआत की है.

retired CRPF jawan welcomed
देश सेवा के बाद लौटने पर CRPF जवान का स्वागत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 4, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
बक्सर: देश की सीमाओं पर वर्षों तक डटे रहकर सेवा देने वाले जवान जब सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर लौटते हैं, तो उनका स्वागत भी उसी गौरव के साथ होना चाहिए. इसी सोच को साकार करने के लिए बक्सर के सीआरपीएफ जवानों ने एक अनोखी और प्रेरक परंपरा की शुरुआत की है. अब जिले में सेवानिवृत्त होकर लौटने वाले हर सीआरपीएफ जवान का रेलवे स्टेशन पर औपचारिक नहीं, बल्कि सम्मान से भरा भव्य अभिनंदन किया जाएगा और उन्हें जुलूस के रूप में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा.

देश सेवा कर 35 साल बाद गांव लौटे जवान: इसी कड़ी में मंगलवार को बक्सर रेलवे स्टेशन पर सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान सुदर्शन ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया. गंगौली गांव (पोस्ट–सेमरी, जिला बक्सर) के निवासी ठाकुर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 35 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी. उन्होंने वर्ष 1991 में सीआरपीएफ जॉइन किया था और अपने कार्यकाल के दौरान देश के कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारी निभाई.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान: उनकी अंतिम तैनाती अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में 36वीं बटालियन के साथ रही, जहां उन्होंने अनुशासन और समर्पण के साथ सेवा दी. 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद 3 फरवरी को जैसे ही वे बक्सर पहुंचे, स्टेशन परिसर देशभक्ति के नारों, तालियों और ढोल-नगाड़ों की गूंज से भर उठा. फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया और फिर सम्मानपूर्वक उन्हें उनके घर तक पहुंचाया गया.

वर्दी उतारने के बाद भी आदर और सम्मान: इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों और सीआरपीएफ परिवार के सदस्यों ने भी गर्व के साथ जवान को सम्मानित किया. सीआरपीएफ परिवार बक्सर ने स्पष्ट किया है कि यह पहल आगे भी जारी रहेगी, ताकि देश की सुरक्षा में जीवन खपा देने वाले हर जवान को वर्दी उतारने के बाद भी समाज में वही आदर और पहचान मिलती रहे.

retired CRPF jawan welcomed
ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान (ETV Bharat)

ढोल नगाड़े के साथ जवान का स्वागत: इस पहल की जानकारी बेचनपुरवा निवासी सीआरपीएफ जवान लाल साहब ने दी है. उन्होंने बताया कि बक्सर जिले से जुड़े सीआरपीएफ जवानों ने आपसी सहयोग से एक साझा समूह बनाया है. इस समूह में हर माह वेतन से स्वैच्छिक योगदान दिया जाता है.

"पहले इस राशि का उपयोग शहीद जवानों के परिजनों की सहायता के लिए किया जाता था, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि सेवा से लौटने वाले साथियों को भी सामाजिक सम्मान दिया जाएगा."- लाल साहब, सीआरपीएफ जवान

retired CRPF jawan welcomed
सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान सुदर्शन ठाकुर (ETV Bharat)

गांव लौटने पर सभी जवानों का होगा स्वागत: लाल साहब ने कहा कि देश के लिए लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले जवान जब घर लौटते हैं, तो उन्हें यह अहसास होना चाहिए कि समाज उनके योगदान को पहचानता है. यह सम्मान केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा.

