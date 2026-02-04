ETV Bharat / state

बिहार में CRPF जवानों की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद देशभक्तों को गाजे-बाजे के साथ पहुंचाया जाएगा घर

बक्सर: देश की सीमाओं पर वर्षों तक डटे रहकर सेवा देने वाले जवान जब सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर लौटते हैं, तो उनका स्वागत भी उसी गौरव के साथ होना चाहिए. इसी सोच को साकार करने के लिए बक्सर के सीआरपीएफ जवानों ने एक अनोखी और प्रेरक परंपरा की शुरुआत की है. अब जिले में सेवानिवृत्त होकर लौटने वाले हर सीआरपीएफ जवान का रेलवे स्टेशन पर औपचारिक नहीं, बल्कि सम्मान से भरा भव्य अभिनंदन किया जाएगा और उन्हें जुलूस के रूप में उनके घर तक पहुंचाया जाएगा.

देश सेवा कर 35 साल बाद गांव लौटे जवान: इसी कड़ी में मंगलवार को बक्सर रेलवे स्टेशन पर सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान सुदर्शन ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया. गंगौली गांव (पोस्ट–सेमरी, जिला बक्सर) के निवासी ठाकुर ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 35 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी. उन्होंने वर्ष 1991 में सीआरपीएफ जॉइन किया था और अपने कार्यकाल के दौरान देश के कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारी निभाई.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान: उनकी अंतिम तैनाती अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में 36वीं बटालियन के साथ रही, जहां उन्होंने अनुशासन और समर्पण के साथ सेवा दी. 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद 3 फरवरी को जैसे ही वे बक्सर पहुंचे, स्टेशन परिसर देशभक्ति के नारों, तालियों और ढोल-नगाड़ों की गूंज से भर उठा. फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया और फिर सम्मानपूर्वक उन्हें उनके घर तक पहुंचाया गया.

वर्दी उतारने के बाद भी आदर और सम्मान: इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों और सीआरपीएफ परिवार के सदस्यों ने भी गर्व के साथ जवान को सम्मानित किया. सीआरपीएफ परिवार बक्सर ने स्पष्ट किया है कि यह पहल आगे भी जारी रहेगी, ताकि देश की सुरक्षा में जीवन खपा देने वाले हर जवान को वर्दी उतारने के बाद भी समाज में वही आदर और पहचान मिलती रहे.