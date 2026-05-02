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23 साल बाद CRPF जवान घर लौटा, मां ने उतारी आरती.. ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत

सेवानिवृत सीआरपीएफ जवान रितेश पांडेय की आरती उतारती मां ( ETV Bharat )