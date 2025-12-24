ETV Bharat / state

देश सेवा करता रहा CRPF जवान, रिटायर होकर घर लौटा तो खतौनी से गायब मिली पुश्तैनी जमीन!

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव के प्रस्तावित विस्थापन को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है. गांव के विस्थापन से पहले ही जमीनों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है.

चुकुम गांव में खतौनियों से नाम हटाने का आरोप: नरेंद्र शर्मा का आरोप है कि चुकुम गांव के विस्थापन से पहले ही पुराने ग्रामीणों के नाम खतौनियों से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं. उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा विस्थापन की रिपोर्ट शासन-प्रशासन और सरकार को भेज दी गई है, लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भूमि अभिलेखों में बदलाव किया जा रहा है जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि कई पुराने ग्रामीणों के नाम नई खतौनी में दर्ज ही नहीं किए गए हैं.

नरेंद्र शर्मा ने बताया किसका नाम खतौनी से हटाया गया: विशेष रूप से उन्होंने स्वर्गीय गोविंद सिंह का मामला उठाते हुए बताया कि-