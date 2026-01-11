ETV Bharat / state

66 साल के 'युवा' ने 6 साल में जीते 75 मेडल; मेरठ के कर्नल बिनोद की दिलचस्प कहानी

रिटायर कर्नल बिनोद कुमार की दिलस्प कहानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: उम्र 66 साल और जज्बा ऐसा कि युवा भी मात खा जाएं. करीब 35 साल तक सेना में रहकर देश की सेवा की. दुर्गम इलाकों में तैनाती के दौरान शौर्य और साहस की मिसाल पेश की. रिटायर हुए तो खेल की दुनिया में एक के बाद एक कीर्तिमान गढ़ने शुरू कर दिए. सिर्फ 6 साल में 75 से अधिक मेडल विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपने नाम कर चुके हैं. यहां बात हो रही है रिटायर कर्नल बिनोद कुमार उज्ज्वल की. उनकी उपलब्धियों का यह सफर यहीं नहीं थमा है, बल्कि तैयारी आगे नए मुकाम हासिल करने की है. आप जानिए, संघर्ष और जुझारुपन से लबरेज कर्नल बिनोद की कहानी. मेरठ के रिटायर्ड कर्नल बिनोद बने युवाओं के लिए प्रेरणा. (Video Credit; ETV Bharat) सेना में साहस की मिसाल: आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोगों के जीवन में जड़ता आ जाती है. जैसे जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, लेकिन रिटायर कर्नल बिनोद इसके उलट हैं. रिटायरमेंट के 5 साल बाद 2021 से उन्होंने खुद को एक नए रास्ते पर डाल दिया है. तब से 6 साल बीत चुके हैं और बिनोद के हिस्से में मेडल्स की भरमार है. इससे पहले सेना में सेवा के दौरान भी बिनोद की कहानी कम रोचक नहीं है. बिनोद ने 1979 में भारतीय सेना की सिग्नल कोर ज्वाइन की. फिर कमीशन लिया और एसएसबी में आर्मी केडेट कोर में रहे. सियाचिन इलाके में में ढाई वर्ष तक तैनात रहे. बांदीपुरा में दो और गुरेज घाटी में चौदह आतंकियों को को मार गिराने जैसे मिशन का हिस्सा रहे. तोपखाना (आर्टिलरी ) में रहते हुए गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में तैनात रहे. बिनोद आर्मी कमांडर कॉमेंडेशन कार्ड से सम्मानित हैं. काराकोरम पास पर तीन बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव हासिल है. ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन कारगिल वार में भी शामिल रहे हैं. मेरठ के रिटायर्ड कर्नल बिनोद का सफर. (Photo Credit; ETV Bharat) पिता-ताऊ भी आर्मी का हिस्सा रहे: मूलरूप से बागपत के रहने वाले बिनोद के परिवार का सेना से जुड़ाव पुराना है. उनके पिता राम सिंह उज्ज्वल EME Corps में थे. उनका स्वर्गवास हो चुका है. जबकि ताऊ रामचंद्र राजपुताना राइफल्स में थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था. बिनोद जब सिर्फ 6 साल के थे, मां वीरवती का निधन हो गया था. शुरू से ही संघर्ष की राह चलने वाले बिनोद के परिवार को उन पर नाज है. परिवार में पत्नी प्रेमवती उज्जवल, बेटा विनिश और बेटी स्वाति हैं. बेटे-बेटी की शादी हो चुकी है. सैनिक पृष्ठभूमि होने के कारण बिनोद आज भी उतने ही सक्रिय हैं, जितना सेना में रहने के दौरान थे.