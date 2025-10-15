सोनीपत में नहरी विभाग के सेवानिवृत्त लिपिक को कमरे में बंद कर लगाई आग, चेहरा और हाथ झुलसा
कमरे में ज्वलनशील पदार्थ डालकर कुंडी लगाकर बुजुर्ग पर तेल छिड़कर जलाकर मारने का प्रयास किया गया.
Published : October 15, 2025 at 7:26 AM IST
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में स्थित गांधी नगर में देर रात नहरी विभाग से सेवानिवृत्ति कर्मचारी को घर के भीतर आग के हवाले कर दिया. इस दौरान बदमाशों ने कमरे के अंदर पहले पेट्रोल छिड़क दिया. फिर कमरे का दरवाजे बंद कर आग लगा दी. आग लगते ही सेवानिवृत्त कर्मचारी ने चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई. पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाकर पीड़ित को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. इस दौरान पड़ोसी ने डायल 112 पर पुलिस को और घायल के परिजनों को मामले की जानकारी दी.
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरारः घायल सेवानिवृत्त कर्मचारी फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, 64 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपने कमरे में सो रहे थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाहर से कमरे की कुंडी लगाकर खिड़की की जाली उखाड़ दी. इसके बाद व्यक्ति ने कमरे में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया.
चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलसा: आग लगने के बाद झुलसे राजेंद्र सिंह की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोल कर राजेंद्र सिंह को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. आग लगने से राजेंद्र सिंह का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए है. घटना की सूचना पर थाना गन्नौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए.
बेटा हिमाचल में है डॉक्टरः राजेंद्र सिंह नहरी विभाग से लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वह गांधी नगर में अपनी 85 वर्षीय मां के साथ घर पर रह रहे थे. उनका बेटे नवीन पहल हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल में बतौर चिकित्सक कार्यरत हैं. उनकी पत्नी सुदेश भी अभी अपने बेटे से मिलने हिमाचल प्रदेश में गई थी. जिस समय यह हादसा हुआ उस समय राजेंद्र की मां अलग कमरे में सो रही थी.
पहले भी मिल चुकी है धमकीः घायल के पुत्र नवीन पहल ने बताया कि "उन्हें एक साल पहले भी अपने पिता के संबंध में एक धमकी भरा पत्र मिला था. पत्र लिखने वाला अज्ञात था. उस व्यक्ति ने पत्र में कहा कि वो अपने पिता को अपने साथ ले जाए अन्यथा वो अपने पिता को खो देगा. इस संबंध में उन्होंने सोलन पुलिस को इस संबंध में शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई."
छोटे भाई के साथ संपत्ति बंटवारे को लेकर है विवादः घायल राजेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर अपने छोटे भाई सेक्टर 23 निवासी हवासिंह पहल और उनके परिवार के सदस्यों पर इस घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है. घर के बंटवारे के लेकर पहले भी दो बार उनके साथ झगड़ा कर चुका है और उनके खिलाफ गन्नौर थाना में झूठा केस दर्ज करवा चुका है. उसके भाई हवा सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी.
क्या बोले एसीपी: गन्नौर एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि "पुलिस को घायल राजेंद्र सिंह की तरफ से एक शिकायत मिली है. घायल राजेंद्र सिंह अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है."