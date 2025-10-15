ETV Bharat / state

सोनीपत में नहरी विभाग के सेवानिवृत्त लिपिक को कमरे में बंद कर लगाई आग, चेहरा और हाथ झुलसा

आग की चपेट में आने से घायल सेवानिवृत्त लिपिक ( Etv Bharat )

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में स्थित गांधी नगर में देर रात नहरी विभाग से सेवानिवृत्ति कर्मचारी को घर के भीतर आग के हवाले कर दिया. इस दौरान बदमाशों ने कमरे के अंदर पहले पेट्रोल छिड़क दिया. फिर कमरे का दरवाजे बंद कर आग लगा दी. आग लगते ही सेवानिवृत्त कर्मचारी ने चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई. पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाकर पीड़ित को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. इस दौरान पड़ोसी ने डायल 112 पर पुलिस को और घायल के परिजनों को मामले की जानकारी दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरारः घायल सेवानिवृत्त कर्मचारी फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, 64 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपने कमरे में सो रहे थे, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाहर से कमरे की कुंडी लगाकर खिड़की की जाली उखाड़ दी. इसके बाद व्यक्ति ने कमरे में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया. चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलसा: आग लगने के बाद झुलसे राजेंद्र सिंह की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोल कर राजेंद्र सिंह को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. आग लगने से राजेंद्र सिंह का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए है. घटना की सूचना पर थाना गन्नौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. सेवानिवृत्त लिपिक को आग के हवाले किया (Etv Bharat)