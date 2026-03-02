बोकारो में रिटायर्ड बीएसएल कर्मियों ने आत्मदाह की दी चेतावनी, भेदभाव का लगाया आरोप
बोकारो में रिटायर्ड बीएसएल कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे. मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की चेतावनी दी.
बोकारोः आवास बचाओ संघर्ष समिति बोकारो के द्वारा एक दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल किया गया. यह भूख हड़ताल सेक्टर 12 में रहने वाले रिटायर्ड बीएसएल कर्मियों के द्वारा किया गया. जिनकी उम्र 70 से 80 वर्ष बीच है. बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा सेक्टर 12 में डैमेज घोषित किए गए आवास से लोगों को निकालने का निर्देश जारी किया गया. जिसके लिए प्रबंधन के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है.
संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि बोकारो स्टील प्रबंधन सेक्टर 12 में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है. बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा ही दूसरे सेक्टर में रिपेयर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सेक्टर 12 में रिपेयर नहीं कर लोगों को यहां से हटाने की साजिश की जा रही है.
समिति के सदस्य जमुना राम ने कहा कि हम किसी कीमत पर अपने आवासों को नहीं छोड़ेंगे. अगर हमें आत्मदाह करना पड़े तो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे. प्रबंधन की साजिश का शिकार हम लोग हुए हैं. हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. अगर प्रबंधन हमारे मानक को नहीं मानती है तो हम लोग अधिकारियों के घर को बिना नोटिस दिए घेराव करने का भी काम करेंगे. हमलोग भी देखेंगे की बोकारो सेल प्रबंधन के पास कितने फोर्स हैं.
वहीं इस संबंध में बोकारो स्टील प्रबंधन के सूचना प्रमुख देव कुमार धान ने कहा कि प्रबंधन द्वारा जितने भी रिजेक्टेड क्वार्टर हैं उनको गिराया जाना है, जिसको लेकर वहां रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस दे दिया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग प्रबंधन को सहयोग करें.
