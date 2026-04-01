ETV Bharat / state

देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी का अंतिम संस्कार, परिजनों से मिले सीएम धामी और हरीश रावत

परिजनों से मिले सीएम धामी ( फोटो सोर्स: @pushkardhami And @harishrawatcmuk )