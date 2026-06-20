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नोएडा: बाइक खड़ी करने पर विवाद, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में हुई मौत

दिल्ली-एनसीआर में कार और बाइक पार्किंग को लेकर होने वाले विवाद जानलेवा साबित हो रहे हैं.

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नोएडा: मामूली पार्किंग विवाद में रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पिटाई, अस्पताल में मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 10:10 AM IST

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नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में कार और बाइक पार्किंग को लेकर होने वाले विवाद जानलेवा साबित हो रहे हैं. इसकी एक बेहद खौफनाक और दुखद बानगी नोएडा में देखने को मिली है. थाना फेज-1 क्षेत्र के सेक्टर-15 में महज घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई.

आरोप है कि एक 30 साल के युवक ने अपने पड़ोसी 77 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की. घायल बुजुर्ग को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पीट कर हत्या

वारदात गुरुवार देर रात करीब 10 बजे नोएडा के सेक्टर-15 के बी-ब्लॉक में हुई. यहां के बी-100 मकान में रहने वाले बैंक के 77 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी प्रकाश चन्द्र का उनके पड़ोसी अंश गोयल के साथ घर के सामने बाइक और कार पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था. बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में तमतमाए आरोपी अंश गोयल ने बुजुर्ग प्रकाश चन्द्र के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वह अनियंत्रित होकर सड़क पर नीचे गिर पड़े. सड़क पर गिरने के कारण बुजुर्ग को कोहनी और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और वह अचेत हो गए.

वारदात के बाद घर में कोहराम मच गया. बुजुर्ग की बहू मेघा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें गंभीर हालत में नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन बुजुर्ग की नाजुक हालत को देख डॉक्टरों ने उन्हें सेक्टर-27 के कैलाश अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजन उन्हें लेकर कैलाश अस्पताल पहुंचे, लेकिन अफसोस डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना फेज-1 के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि सेक्टर 15 में प्रकाश चंद, निवासी बी 100 सेक्टर 15, उम्र लगभग 77 वर्ष तथा अंश गोयल निवासी बी 101 सेक्टर 15, उम्र लगभग 30 वर्ष का घर के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर झगड़ा हो गया था जिसमें अंश गोयल द्वारा प्रकाश चंद को धक्का देने के कारण प्रकाश चंद नीचे सड़क पर गिर गए ,जिन्हें कोहनी में चोट लगी थीं. उन्‍हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया , जहां उनकी मौत हो गई.

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