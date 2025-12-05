ETV Bharat / state

देहरादून: पत्नी कहती रही फ्रॉड कॉल लेकिन नहीं सुनी, रिटायर्ड बैंक अधिकारी ऐसे हुए ठगी का शिकार

देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशल असिस्टेंट पद से रिटायर्ड अधिकारी को लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने लाखों रुपए की ठगी कर डाली. रिटायर्ड अधिकारी ने खाते में यह रकम गांव में ताऊ की लड़की की शादी के लिए रखी हुई थी. रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने जांच साइबर पुलिस को सौंप दी है. साइबर पुलिस खातों की जांच कर रही है.

बता दें, आरकेडिया ग्रांट प्रेमनगर निवासी प्रेम सिंह ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई है कि वह बैंक आफ इंडिया से रिटायर्ड हुए हैं. 27 नवंबर को उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया. व्यक्ति ने खुद को बैंक आफ इंडिया का कर्मचारी बताया. उसने कहा आपके द्वारा बैंक में जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया गया था, उसको बैंक ने निरस्त कर दिया है. अब आपको उसको आनलाइन जमा करना होगा. उसके बाद उन्होंने खाते से संबंधित और डेबिट कार्ड की जानकारी मांगी. उन्होंने विश्वास में आकर खाते से संबंधित पूरी जानकारी दे दी.

इस दौरान जब पीड़ित साइबर ठगों से बातचीत कर रहे थे तो उनकी पत्नी कहती रही कि फ्रॉड काल है, लेकिन पीड़ित ने पत्नी की बात नहीं मानी. उसके बाद इसके बाद ठग ने बैंक आफ इंडिया लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट आनलाइन एपीके फाइल भेजी. एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर खातों से संबंधित जानकारी भरवाई. थोड़ी देर बाद कहा हमने आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया है.

साइबर ठग ने 28 नवंबर को दोबारा कॉल करने के लिए कहा. इसके बाद उसने कॉल नहीं किया. शक होने पर 28 नवंबर को वह बैंक पहुंचे. उन्होंने अपने खातों का बैलेंस चेक किया तो पता चला कि फोन करने वाले व्यक्ति ने उनके तीन खातों से 8.42 लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं. उसके बाद उन्हें पता चला कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं.