ETV Bharat / state

कानपुर: हनीट्रैप और क्रिप्टो निवेश के नाम पर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2.52 करोड़ की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

रिटायर्ड बैंक मैनेजर से ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार

रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2.52 करोड़ की ठगी
रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2.52 करोड़ की ठगी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: नवाबगंज में हनी ट्रैप में फंसा कर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2.52 करोड़ की ठगी करने वाले एक और आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खाते में ठगी के 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे. इस मामले में अब तक यह चौथी गिरफ्तारी है.
डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि नवाबगंज निवासी रिटायर्ड बैंक मैनेजर अनिल कुमार को पिछले साल 26 जुलाई से 28 अगस्त के बीच इरा रेड्डी नाम की एक महिला ने अपने जाल में फंसाया था। महिला ने पहले उन्हें हनीट्रैप का शिकार बनाया और फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया. जालसाज महिला की बातों में आकर पूर्व बैंक मैनेजर ने न सिर्फ अपनी जमापूंजी लगा दी, बल्कि निवेश करने के लिए एक फ्लैट खरीदने के नाम पर बैंक से 1.98 करोड़ रुपये का भारी-भरकम लोन भी ले लिया था.
मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम की टीम ने सर्विलांस और तकनीकी इनपुट की मदद ली, जांच के दौरान ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के लिंक खंगाले गए, जिससे पुलिस बिजनौर के चांदपुर खानपुर गांव निवासी विपिन कुमार तक पहुंच गई. पुलिस ने जाल बिछाकर विपिन को दबोच लिया, जिसके खाते में ठगी के 45 लाख रुपये भेजे गए थे. इससे पहले भी इस गिरोह से जुड़े तीन अन्य आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है.

पुलिस पड़ताल में इस अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के काम करने के तौर-तरीकों का भी बड़ा खुलासा हुआ है. यह गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फर्जी क्रिप्टो इनवेस्टमेंट वेबसाइट्स के जरिए अमीर लोगों को निशाना बनाता था. लोगों को झांसे में लेने के बाद उनसे करोड़ों रुपये ऐंठे जाते थे. ठगी गई इस रकम को पकड़ से दूर रखने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम जैसे देश के विभिन्न राज्यों के बैंको में ट्रांसफर किए जाते थे, ताकि मुख्य मास्टरमाइंड तक पुलिस न पहुंच सके.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, एक शातिर गिरफ्तार

TAGGED:

CRYPTO FRAUD
BANK MANAGER DEFRAUDED IN KANPUR
FRAUD CASE IN KANPUR
UP CRIME
HONEY TRAP CASE IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.