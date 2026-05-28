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रिटायर्ड एएसपी ने की ​आत्महत्या, कुछ दिनों पहले ही रहने आए थे जोधपुर

दशरथ सिंह 2 साल पहले राजस्थान पुलिस सेवा से सेवानिवृत हुए थे.

Dashrath Singh
दशरथ सिंह (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 7:54 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह चारण ने गुरुवार को जोधपुर के मंडोर क्षेत्र स्थित अपने निवास पर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है. आत्महत्या के समय उनके घर पर कोई नहीं था. उनकी पत्नी बाहर से लौटी, तो उन्हें इस घटना का पता चला. जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे और शव को लेकर पावटा अस्पताल गए. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दौरान करीब 4 बजे मंडोर थाना पुलिस को घटना की जानकारी मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची.

थानाधिकारी शेष करण ने बताया कि शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना की जानकारी मिलने पर चरण समाज के लोग महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे. बताया जा रहा है कि मूलतः नागौर जिले के दशरथ सिंह दो साल पहले रिटायर होने के बाद जयपुर रह रहे थे. कुछ दिनों पहले ही वे लाल सागर स्थित अपने जोधपुर आवास पर रहने आए थे. लोगों ने बताया कि दशरथ सिंह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थे. हालांकि इसका कारण अभी सामने नहीं आया है. उनका बेटा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है.

पढ़ें: एक्सईएन पति का 'टॉर्चर': आत्महत्या के डेढ़ महीने बाद मोबाइल में मिले फुटेज ने खोले राज, पुलिस ने घर सील किया

दो साल पहले हुए थे रिटायर: दशरथ सिंह 2 साल पहले राजस्थान पुलिस सेवा से सेवानिवृत हुए थे. उसके बाद में जयपुर में ही रह रहे थे. पुलिस में अंतिम नियुक्ति सांचौर में थी. समाज के लोगों के अनुसार वे काफी मिलनसार व्यक्ति थे. लाल सागर क्षेत्र में मकान बनाने के बाद वे एक सप्ताह पहले ही यहां जयपुर से शिफ्ट हुए थे.

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