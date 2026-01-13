यूपी के रेलवे स्टेशनों पर होगी भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती, 106 पॉइंट्समैन के पद पर होगी भर्ती
मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन (M0U) पर हस्ताक्षर किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 6:03 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा अब भूतपूर्व सैनिकों के हवाले होगी. ये सैनिक रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर तैनात किए जाएंगे. स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों की ड्यूटी लगने से पटरियों और ट्रेनों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी. मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल की उपस्थिति में मंडल कार्यालय लखनऊ में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन (M0U) पर हस्ताक्षर किए गए.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस समझौते के तहत आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन ने लखनऊ मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 106 पॉइंट्समैन पदों के लिए योग्य भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी तैनाती की प्रक्रिया वर्तमान माह से शुरू हो जाएगी. इस विशेष समझौते के बाद पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल भारतीय रेलवे में ऐसा करार करने वाला दूसरा और पूर्वाेत्तर रेलवे ज़ोन में पहला ऐसा मंडल बन गया है.
उन्होंने बताया कि इस समझौता ज्ञापन पर लखनऊ मंडल की ओर से वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक प्रसन्न कात्यायन और ’आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन’ (AWPO) के निदेशक कर्नल अनुराग कुमार ने हस्ताक्षर किए. पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि जनवरी माह के आखिरी सप्ताह तक यह सभी पॉइंट्समैन तैनात कर दिए जाएंगे.
उनका कहना है कि भूतपूर्व सैनिक जब पॉइंट्समैन के पद पर तैनात होंगे तो विभिन्न तरह के कामों में तेजी आएगी. रेलवे विभाग में पॉइंट्समैन का काम ट्रेनों को सही ट्रैक पर भेजने के लिए पॉइंट्स (पटरियों के स्विच) बदलना और इंटरलॉकिंग करना होता है. इसके अलावा वे ट्रेन के डिब्बे जोड़ने/अलग करने, पटरियों की निगरानी और हॉट एक्सेल जैसी दिक्कतों को देखकर स्टेशन मास्टर को सूचना देते हैं जिससे ट्रेनें सुरक्षित और समय पर संचालित हो सकें.
