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पत्नी ने दो साथियों के साथ मिलकर की रिटायर्ड फौजी पति की हत्या, अंत्येष्टि की थी तैयारी कि पिता को हुआ शक....

कोटा: शहर के आंवली इलाके में पत्नी ने दो साथियों के साथ मिलकर फौजी पति की हत्या कर दी. घटना के बाद मौत को सामान्य बताने की कोशिश की. मृतक फौजी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन मृतक के पिता को शक हो गया. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया. मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. शेष दो आरोपियों की तलाश है.

आरकेपुरम थाना अधिकारी और प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि आंवली इलाके में रहने वाले रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा (45) को उसकी पत्नी दीपिका और अन्य दो लोगों ने गला दबाकर मार डाला. घटना के समय मृतक के दो बच्चे घर पर ही थे, जिनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच है. मनोज शर्मा की मौत को उनकी पत्नी दीपिका और दो अन्य लोगों ने सामान्य बताने की कोशिश की. मनोज की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई. इसमें अजमेर के किशनगढ़ से उनके पिता बृजमोहन और अन्य रिश्तेदार भी पहुंच गए थे. बृजमोहन को पूरे घटनाक्रम पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने अंतिम संस्कार प्रक्रिया रूकवाई. पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया. सूचना मिलने पर आरकेपुरम थाने से जाप्ते के साथ पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौके पर आए. दीपिका को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है. इस मामले में फरार दोनों अन्य आरोपियों के संबंध में भी पड़ताल शुरू कर दी गई. एफएसएल व एमओबी टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए.

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