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पत्नी ने दो साथियों के साथ मिलकर की रिटायर्ड फौजी पति की हत्या, अंत्येष्टि की थी तैयारी कि पिता को हुआ शक....

पत्नी के दोनों साथी फरार हैं. इनको पति भी जानता था. पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था.

RK Puram Police Station, Kota
आरकेपुरम पुलिस थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 8:59 PM IST

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कोटा: शहर के आंवली इलाके में पत्नी ने दो साथियों के साथ मिलकर फौजी पति की हत्या कर दी. घटना के बाद मौत को सामान्य बताने की कोशिश की. मृतक फौजी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन मृतक के पिता को शक हो गया. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया. मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. शेष दो आरोपियों की तलाश है.

आरकेपुरम थाना अधिकारी और प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि आंवली इलाके में रहने वाले रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा (45) को उसकी पत्नी दीपिका और अन्य दो लोगों ने गला दबाकर मार डाला. घटना के समय मृतक के दो बच्चे घर पर ही थे, जिनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच है. मनोज शर्मा की मौत को उनकी पत्नी दीपिका और दो अन्य लोगों ने सामान्य बताने की कोशिश की. मनोज की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई. इसमें अजमेर के किशनगढ़ से उनके पिता बृजमोहन और अन्य रिश्तेदार भी पहुंच गए थे. बृजमोहन को पूरे घटनाक्रम पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने अंतिम संस्कार प्रक्रिया रूकवाई. पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया. सूचना मिलने पर आरकेपुरम थाने से जाप्ते के साथ पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा और अन्य अधिकारी भी मौके पर आए. दीपिका को हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है. इस मामले में फरार दोनों अन्य आरोपियों के संबंध में भी पड़ताल शुरू कर दी गई. एफएसएल व एमओबी टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए.

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पति-पत्नी में होता था झगड़ा: डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि मृतक फौजी मनोज और उसकी पत्नी दीपिका में काफी विवाद रहता था. मनोज दीपिका से मारपीट भी कर देता था. बुधवार रात को भी इनमें झगड़ा हुआ. इसके बाद दीपिका के दो जानकार घर आए थे. हत्या में शामिल दोनों लोगों के महिला के प्रेमी होने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये दोनों मनोज शर्मा को भी जानते थे. महिला से इनका क्या संबंध था, यह जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा. पड़ोसियों ने झगड़े की आवाज भी रात को सुनी थी. पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दीपिका ने ससुराल पक्ष के लोगों को नहीं दी थी. उसके पहले ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी. हालांकि अन्य लोगों से सूचना के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग पहुंचे थे.

अभी वजह पता नहीं: प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि घटनाक्रम क्यों हुआ है, इस संबंध में फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है. फरार आरोपियों के पकड़ में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. घटना गुरुवार रात 12:00 बजे से 3:00 के बीच की है, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को शुक्रवार दोपहर को हुई. शव का पोस्टमार्टम शनिवार को कराया जाएगा.

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MURDER DISCOVERED BEFORE FUNERAL
WIFE TWO ACCOMPLICES ABSCOND
SOLDIER WIFE DETAINED
कोटा में पूर्व फौजी पति की हत्या
EX ARMYMAN MURDERED IN KOTA

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