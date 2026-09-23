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बिहार के रिटायर्ड सूबेदार की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचा मामला

सिवान के रिटायर्ड फौजी शेख अशरफ अली की जमीन कब्जाने का मामला रक्षा मंत्री तक पहुंचा. रिपोर्ट-इमरोज अहमद

Siwan land Dispute
रिटायर्ड सूबेदार शेख अशरफ अली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 2:11 PM IST

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सिवान: बिहार के एक रिटायर्ड फौजी की जमीन पर भू-माफियाओं के द्वारा कब्जा का मामला देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंच गया. रिटायर्ड फौजी ने रक्षा मंत्री को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब रिटायर्ड सूबेदार शेख अशरफ अली अपने फौजी दोस्तों से मिलने के लिए हरियाणा गए. वहां जाकर वीडियो जारी कर सरकार से आग्रह किया कि, उनकी और उनकी जमीन की रक्षा की जाए.

लछमीपुर में खरीदी थी जमीन

शेख अशरफ अली सिवान जिले के एमएच नगर के रहने वाले हैं. बताया कि सेना में रहते हुए उन्होंने साल 2001 में सिवान शहर के लछमीपुर में तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी. उस समय जमीन की घेराबंदी कर गेट लगाकर छोड़ दिया था. अभी रिटायरमेंट के बाद सोचा कि उस जमीन पर घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहूं, लेकिन भूमाफियाओं ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया.

Siwan land Dispute
सिवान में जमीन (ETV Bharat)

"भूमाफिया 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, तब जमीन पर घर बनाने देंगे. इस धमकी के बाद मैंने पुलिस से सहायता लेकर चारो तरफ दीवारी करायी. दिल्ली में दोस्तों से मिलने आया हूं, यहां आने के बाद पता चला कि भूमाफियाओं ने मेरी जमीन में घेराबंदी में लगे गेट को काटकर ले गए." -शेख अशरफ अली, रिटायर्ड सूबेदार

इन लोगों पर लगा कब्जाने का आरोप

शेख अशरफ अली ने सिवान के शेख मोहल्ला निवासी मो. सलीम, मो. एहसान, मो. मुस्तफा, साजिद लंगड़ा और छोटे पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारी और हमारी जमीन की रक्षा की जाए.

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रिटायर्ड सूबेदार शेख अशरफ अली की तस्वीर (ETV Bharat)

कहीं नहीं हुई फौजी की सुनवाई

शेख अशरफ अली के फौजी साथी और रिटायर्ड सूबेदार बीसी चौहान ने बताया कि, इन्होंने बिहार के मंत्री, अधिकारी सभी के पास गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक आवेदन दिए हैं, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई. बीसी चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस देश में कोई भी लायक व्यक्ति नहीं है, जो इस रिटायर्ड फौजी की गुहार सुन सके.

सिस्टम और भ्रष्टाचार पर भड़के चौहान

बीसी चौहान ने बताया कि सभी जगह लूट-घसोट मची है. जहां जाते हैं, कहा जाता है कि खर्चा दीजिए. उन्होंने कहा कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि सैनिक से ग्रीवांस सेल में जो भी शिकायतें आती हैं, उसका तुरंत निपटान किया जाए तो क्या ऐसा नहीं होगा. लेकिन पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री कहां पैसे कमाने में लगे हैं.

हरियाणा में दोस्तों के सामने बतायी समस्या (ETV Bharat)

अब आर-पार की लड़ाई की तैयारी

बीसी चौहान ने बताया कि अब जमीन माफिया पूरी बाउंड्री तोड़कर जमीन लेने की बात कर रहे हैं. रिटायर्ड सेना के अधिकारी ने सोल्जर बोर्ड में अपनी समस्या दर्ज कराई. इसके अलावा ईमेल एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिवान जिलाधिकारी, एसपी एवं मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित ने बताया जल्द ही हम लोग सेना के अधिकारी सिवान आएंगे और कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देंगे.

"देश में 40 लाख रिटायर्ड फौजी हैं. अगर ये सभी एक साथ हो गए तो देश से भूमाफियाओं का नामो निशान मिट जाएगा. एक बार हुंकार भर दी तो ये लोग कहां चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा." - बीसी चौहान, रिटायर्ड सूबेदार

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सिवान में जमीन (ETV Bharat)

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर जब सिवान नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार से मीडिया कर्मी के द्वारा जानकारी ली गई तो उन्होंने पुलिस का पक्ष रखा. थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि "मुझे मौखिक जानकारी मिली है. अभी तक मुझे किसी तरह का आवेदन नहीं मिला है. आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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