साधु-संत नहीं, गृहस्थ 'फलाहारी' : 20 साल से नहीं खाया अन्न; सेना से रिटायर्ड कल्पवासी की ऊर्जा नौजवानों जैसी

प्रयागराज (अमरीश शुक्ल): संगम तट पर चल रहे माघ मेले में आपको बहुत से साधु-संत मिल जाएंगे, जो सिर्फ फलाहार लेते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे गृहस्थ कल्पवासी से परिचित करा रहे हैं, जिन्होंने 20 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है. रायबरेली निवासी सेना से रिटायर्ड रंजीत सिंह ने 2006 में ही अन्न त्याग दिया था. तब से वह सिर्फ फलाहार का ही सेवन करते हैं. प्रयागराज में कल्पवास कर रहे रंजीत सिंह से ETV भारत ने खास बातचीत की.

सेना में हवलदार पद से रिटायर हुए रंजीत सिंह बताते हैं, कि उनकी उम्र अब 59 साल हो गई है. 2005 में वह सेना से रिटायर हुए और 2006 से सिर्फ फलाहार का संकल्प लिया. उन्होंने बताया कि फलाहार की वजह ही उन्हें न तो बीपी है और न ही शुगर की समस्या है.

शरीर की चुस्ती-फुर्ती पर भी कोई असर नहीं पड़ा है. वह अपना गृहस्थ कर्म अच्छे से करते हैं. नौकरी भी कर रहे हैं. शरीर और मष्तिष्क दोनों ऊर्जावान हैं. वह कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ ही अनाज और तनाव है. शोध में भी पाया गया है कि कम खाने वाले दीर्घायु होते हैं.

20 साल से फलाहार कर रहे रंजीत सिंह से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे हुई फलाहार की शुरुआत: रंजीत सिंह ने बताया कि 10 जुलाई 2006 में उन्होंने अन्न का पूरी तरह त्याग किया. उन्होंने बताया कि यह विचार तब आया जब वह मठ, मंदिर और धर्म स्थलों पर घूमा करते थे. तब बड़े-बड़े संतों और महात्माओं से मुलाकात हुई.

उसी दौरान एक महात्मा के ने कहा कि फलाहारी तो केवल संत-महात्मा ही रह सकते हैं. गृहस्थ के वश की यह बात नहीं है. तभी हमने मन में बजरंगबली का ध्यान किया और कहा कि लाज अब आपके हाथ में है. वहीं से संकल्प लिया कि मैं फलाहारी रहूंगा. तब से लेकर अब तक अन्न का टुकड़ा तक ग्रहण नहीं किया है.

सेना के संयम और अनुशासन से मदद: रंजीत सिंह ने बताया कि सेना में रहते हुए जो अनुशासन और संयम का अभ्यास किया, उसी ने मुझे कम और शुद्ध भोजन की ओर प्रेरित किया. शुरुआत में यह प्रयोग था, लेकिन शरीर ने इसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया.

इसके बाद तो यह जीवनशैली बन गई. उन्होंने बताया कि अन्न छोड़ने के बाद न तो कमजोरी महसूस हुई और न ही कोई गंभीर बीमारी सामने आई. आज 60 वर्ष की उम्र में भी न बीपी है और न शुगर. हल्का भोजन शरीर पर बोझ नहीं डालता बल्कि ऊर्जा बढ़ाता है.

बीमारियों की जड़ अनाज: रंजीत सिंह का कहना है कि अधिकांश बीमारियों की जड़ अनाज का अधिक सेवन और मानसिक तनाव है. वह मानते हैं कि जब भोजन सीमित और मन शांत रहे, तो शरीर खुद को संतुलित रखता है. उनका यह भी कहना है कि शोध में कम खाने वालों की उम्र लंबी बताई गई है.