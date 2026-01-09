ETV Bharat / state

साधु-संत नहीं, गृहस्थ 'फलाहारी' : 20 साल से नहीं खाया अन्न; सेना से रिटायर्ड कल्पवासी की ऊर्जा नौजवानों जैसी

रिटायर्ड फौजी रंजीत सिंह बताते हैं, कि 2005 में वह सेना से रिटायर हुए. 2006 से सिर्फ फलाहार करने का संकल्प लिया.

सेना से रिटायर्ड कल्पवासी की ऊर्जा नौजवानों जैसी. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : January 9, 2026 at 11:22 AM IST

Updated : January 9, 2026 at 12:33 PM IST

प्रयागराज (अमरीश शुक्ल): संगम तट पर चल रहे माघ मेले में आपको बहुत से साधु-संत मिल जाएंगे, जो सिर्फ फलाहार लेते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे गृहस्थ कल्पवासी से परिचित करा रहे हैं, जिन्होंने 20 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है. रायबरेली निवासी सेना से रिटायर्ड रंजीत सिंह ने 2006 में ही अन्न त्याग दिया था. तब से वह सिर्फ फलाहार का ही सेवन करते हैं. प्रयागराज में कल्पवास कर रहे रंजीत सिंह से ETV भारत ने खास बातचीत की.

सेना में हवलदार पद से रिटायर हुए रंजीत सिंह बताते हैं, कि उनकी उम्र अब 59 साल हो गई है. 2005 में वह सेना से रिटायर हुए और 2006 से सिर्फ फलाहार का संकल्प लिया. उन्होंने बताया कि फलाहार की वजह ही उन्हें न तो बीपी है और न ही शुगर की समस्या है.

शरीर की चुस्ती-फुर्ती पर भी कोई असर नहीं पड़ा है. वह अपना गृहस्थ कर्म अच्छे से करते हैं. नौकरी भी कर रहे हैं. शरीर और मष्तिष्क दोनों ऊर्जावान हैं. वह कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ ही अनाज और तनाव है. शोध में भी पाया गया है कि कम खाने वाले दीर्घायु होते हैं.

20 साल से फलाहार कर रहे रंजीत सिंह से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे हुई फलाहार की शुरुआत: रंजीत सिंह ने बताया कि 10 जुलाई 2006 में उन्होंने अन्न का पूरी तरह त्याग किया. उन्होंने बताया कि यह विचार तब आया जब वह मठ, मंदिर और धर्म स्थलों पर घूमा करते थे. तब बड़े-बड़े संतों और महात्माओं से मुलाकात हुई.

उसी दौरान एक महात्मा के ने कहा कि फलाहारी तो केवल संत-महात्मा ही रह सकते हैं. गृहस्थ के वश की यह बात नहीं है. तभी हमने मन में बजरंगबली का ध्यान किया और कहा कि लाज अब आपके हाथ में है. वहीं से संकल्प लिया कि मैं फलाहारी रहूंगा. तब से लेकर अब तक अन्न का टुकड़ा तक ग्रहण नहीं किया है.

सेना के संयम और अनुशासन से मदद: रंजीत सिंह ने बताया कि सेना में रहते हुए जो अनुशासन और संयम का अभ्यास किया, उसी ने मुझे कम और शुद्ध भोजन की ओर प्रेरित किया. शुरुआत में यह प्रयोग था, लेकिन शरीर ने इसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया.

इसके बाद तो यह जीवनशैली बन गई. उन्होंने बताया कि अन्न छोड़ने के बाद न तो कमजोरी महसूस हुई और न ही कोई गंभीर बीमारी सामने आई. आज 60 वर्ष की उम्र में भी न बीपी है और न शुगर. हल्का भोजन शरीर पर बोझ नहीं डालता बल्कि ऊर्जा बढ़ाता है.

बीमारियों की जड़ अनाज: रंजीत सिंह का कहना है कि अधिकांश बीमारियों की जड़ अनाज का अधिक सेवन और मानसिक तनाव है. वह मानते हैं कि जब भोजन सीमित और मन शांत रहे, तो शरीर खुद को संतुलित रखता है. उनका यह भी कहना है कि शोध में कम खाने वालों की उम्र लंबी बताई गई है.

संगम की रेती पर दिनचर्या: कल्पवास के दौरान रंजीत सिंह की दिनचर्या अनुशासित रहती है. ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संगम स्नान, ध्यान और हल्का व्यायाम उनकी दिनचर्या है. दिन में तय समय फलाहार और शाम होते ही विश्राम अब नियम है. उनके अनुसार नियमित दिनचर्या फलाहार से भी ज्यादा जरूरी है.

फलाहार में क्या-क्या शामिल: रंजीत सिंह बताते हैं कि वह केवल मौसमी और स्थानीय फल ही खाते हैं. सेब, पपीता, केला, अमरूद के साथ नारियल, मूंगफली, किशमिश और बादाम का सेवन करते हैं. हर चीज सीमित मात्रा में ली जाती है.

फलाहार में ज्यादा पकाने या मसालों की जरूरत नहीं होती. फल ताजे खाए जाते हैं. कुछ सूखे मेवे भिगोकर लिए जाते हैं, ताकि पाचन आसान रहे. रंजीत सिंह कहते हैं कि भोजन जितना सरल होगा, शरीर उतना बेहतर काम करेगा.

उनकी पत्नी उत्तरा सिंह बताती हैं कि फलाहार में ज्यादातर फल, मूंगफली और मखाना, कुट्टू का दलिया और उसी की रोटी बन जाती है. मखाने और मेवे की खीर भी इन्हें पसंद है. शादी ब्याह में गए तो पानी पीकर वापस आ जाते हैं. लोग जानते हैं कि यह फलाहारी हैं, तो खाने की जिद कोई नहीं करता.

ड्राई फ्रूट्स में मिलने वाले पोषक तत्व

  • बादाम: प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-E, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है. यह दिल की सेहत, दिमागी सक्रियता और त्वचा के लिए फायदेमंद है.
  • काजू: अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट, प्रोटीन, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम होता है. यह ऊर्जा देने के साथ हड्डियों, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.
  • अखरोट: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए उपयोगी है.
  • किशमिश: किशमिश में प्राकृतिक शुगर, आयरन, पोटैशियम, फाइबर पाया जाता है. यह खून की कमी, कमजोरी और पाचन में सहायक मानी जाती है.
  • खजूर: खजूर में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम होता है. यह तुरंत ऊर्जा देने वाला ड्राई फ्रूट है.
  • मुनक्का: मुनक्का में आयरन, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह पाचन सुधारने और खून बढ़ाने में मदद करता है.
  • पिस्ता: पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-B6, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. यह आंखों, दिल और मेटाबॉलिज्म के लिए लाभकारी माना जाता है.
  • मूंगफली: मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट, नियासिन, फोलेट और मैग्नीशियम होता है. यह मांसपेशियों की मजबूती देने में मदद करती है.

शरीर को किन पोषक तत्वों की जरूरत: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष प्रो. नीलम यादव ने बताया कि मानव शरीर को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशियों के लिए प्रोटीन, कोशिकाओं के लिए फैट, साथ ही विटामिन, मिनरल और फाइबर की जरूरत होती है. यह सभी तत्व संतुलन में हों, तभी शरीर स्वस्थ रहता है. फलाहार से प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल मिलते हैं.

सूखे मेवों से अच्छी फैट और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है. दूध से भी प्रोटीन मिल जाता है. काजू से प्रोटीन मिल जाता है. ऐसे में शरीर को जो चाहिए वह मिल जाता है. हालांकि यह जीवनशैली हर किसी के लिए नहीं है. उम्र, काम और स्वास्थ्य को देखकर ही इसे अपनाना चाहिए.

कुल मिलाकर ड्राई फ्रूट्स से शरीर को प्रोटीन, अच्छी वसा (ओमेगा फैटी एसिड), फाइबर, विटामिन-E, बी-कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं. यही वजह है कि सीमित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स फलाहार और संतुलित आहार का अहम हिस्सा माने जाते हैं.

Last Updated : January 9, 2026 at 12:33 PM IST

