ETV Bharat / state

रिटायर फौजी ने पोते पर चलाई गोली, युवक गंभीर हालत में बिलासपुर एम्स से PGI रेफर

हिमाचल में बुजुर्ग दादा ने पोते पर गोली चला दी. उसे बिलासपुर एम्स से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है. युवक की हालत गंभीर.

Retired army man shoots grandson
मंडी में दादा ने पोते पर चलाई गोली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक रिटायर फौजी ने अपने ही पोते पर गोली चला दी. इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है. गोली लगने से 23 वर्षीय युवक उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद आनन-फानन में परिवार के सदस्य घायल युवक को नेरचौक एडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है.

मंडी में दादा ने पोते पर चलाई गोली

घटना रविवार देर रात लोहारा गांव में घटित हुई है. परिवार के सदस्यों के अनुसार, आरोपी बहादुर सिंह सेना से सेवानिवृत्त है. परिजनों ने वारदात के समय आरोपी को शराब के नशे में धुत बताया है. किसी बात को लेकर परिवार में कहासुनी हुई, देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिसेक बाद गुस्से में आकर बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पोते उमेश पर गोली चला दी. गोली उमेश के बाजू और पीठ (हिप के पास) जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

Retired army man shoots grandson
रिटायर फौजी ने पोते पर चलाई गोली (ETV Bharat)

परिवार के सदस्यों ने की आरोपी दादा की पिटाई

घटना के तुरंत बाद परिजन घायल युवक को उपचार के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले गए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद परिवार के अन्य सदस्यों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आरोपी बहादुर सिंह की पिटाई कर दी, जिससे उसे भी चोटें आई हैं. फिलहाल वह भी एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी का अपने परिवार के साथ पहले भी विवाद होता रहता था. रविवार (22 मार्च) रात को भी वह शराब के नशे में परिजनों से बहस कर रहा था, जिसके बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है.

परिजनों के बयान दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

ये भी पढ़ें: नशे की हालत में थाने पहुंची महिला, पति को छुड़ाने के लिए किया हंगामा, छत पर चढ़कर लगाई छलांग!

ये भी पढ़ें: हिमाचल के 21 पुलिसकर्मी चिट्टा तस्करी में फंसे, सरकार ने किया बर्खास्त

TAGGED:

MANDI CRIME NEWS
FIRING IN MANDI
MANDI RETIRED ARMY GRANDFATHER
मंडी में दादा ने पोते पर चलाई गोली
RETIRED ARMY MAN SHOOTS GRANDSON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.