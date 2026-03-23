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रिटायर फौजी ने पोते पर चलाई गोली, युवक गंभीर हालत में बिलासपुर एम्स से PGI रेफर

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक रिटायर फौजी ने अपने ही पोते पर गोली चला दी. इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है. गोली लगने से 23 वर्षीय युवक उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद आनन-फानन में परिवार के सदस्य घायल युवक को नेरचौक एडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है.

मंडी में दादा ने पोते पर चलाई गोली

घटना रविवार देर रात लोहारा गांव में घटित हुई है. परिवार के सदस्यों के अनुसार, आरोपी बहादुर सिंह सेना से सेवानिवृत्त है. परिजनों ने वारदात के समय आरोपी को शराब के नशे में धुत बताया है. किसी बात को लेकर परिवार में कहासुनी हुई, देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जिसेक बाद गुस्से में आकर बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पोते उमेश पर गोली चला दी. गोली उमेश के बाजू और पीठ (हिप के पास) जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.