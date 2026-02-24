ETV Bharat / state

गुरुग्राम में रिटायर्ड कर्नल से बीच सड़क मारपीट, पैसे भी अकाउंट में कराए ट्रांसफर, 5 आरोपी गिरफ्तार

रिटायर्ड कर्नल से बीच सड़क मारपीट ( ETV Bharat )