ETV Bharat / state

लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट : रिटायर्ड अधिकारी को पुलवामा हमले का डर दिखा ठगे ₹14 लाख, शातिरों ने ऐसे बुना जाल

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां शातिरों ने परिवहन विभाग के रिटायर्ड सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बैकुण्ठनाथ मिश्रा को अपना शिकार बनाया है. आरोपियों ने खुद को पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और सीबीआई डायरेक्टर बताकर बुजुर्ग को कैमरे के सामने बंधक बना लिया. फिर उन्हें पुलवामा आतंकी हमले और 2.50 करोड़ की पाकिस्तानी फंडिंग से जुड़ा आरोपी बताते हुए जेल भेजने की धमकी दी. आरोपियों के जाल में फंसे बुजुर्ग ने गिरफ्तारी के डर और बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी जीवनभर की जमा पूंजी बैंक की एफडी और डाकघर की एमआईएस तुड़वाकर 14 लाख ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. फिलहाल साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस बैंक खातों की कड़ियां खंगाल रही है. ​साइबर क्राइम थाना प्रभारी आलोक राव ने बताया कि राजाजीपुरम निवासी पीड़ित बैकुण्ठनाथ मिश्रा ने अपनी तहरीर में कहा है कि 1 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उनके पास अज्ञात नंबर से फोन आया, फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम/जांच अधिकारी सुरेश महरोत्रा बताया. उसने दावा किया कि बैकुण्ठनाथ के पहचान पत्र पर मुंबई के तिलक नगर से फर्जी सिम जारी कराकर केनरा बैंक की बांद्रा शाखा में खाता खोला गया है, जिसके जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. घबराए पीड़ित को तथाकथित जांच अधिकारी संदीप नागर का नंबर देकर तत्काल संपर्क करने को कहा गया. बुजुर्ग को इस तरह डराया गया संदीप नागर नामक जालसाज से संपर्क करते ही व्हाट्सएप वीडियो कॉल शुरू हो गई. स्क्रीन पर सामने बैठा शख्स बाकायदा पुलिस की वर्दी में था और उसके पीछे महाराष्ट्र पुलिस के लोगो वाला बोर्ड टंगा हुआ था. जालसाज ने सीधे आरोप मढ़ा कि उनके बैंक खाते में पाकिस्तान से 2.50 करोड़ की रकम आई है और उन्हें 25 लाख कमीशन मिला है. ठगों ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े एक खतरनाक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उनके नाम का खुलासा हुआ है. इसके बाद मामले में तथाकथित डीजीपी विजय खन्ना से भी बात कराई गई. कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट