ETV Bharat / state

लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट : रिटायर्ड अधिकारी को पुलवामा हमले का डर दिखा ठगे ₹14 लाख, शातिरों ने ऐसे बुना जाल

शातिरों ने पीड़ित को पुलवामा आतंकी हमले और 2.50 करोड़ की पाकिस्तानी फंडिंग से जुड़ा आरोपी बताते हुए जेल भेजने की धमकी दी थी.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां शातिरों ने परिवहन विभाग के रिटायर्ड सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बैकुण्ठनाथ मिश्रा को अपना शिकार बनाया है. आरोपियों ने खुद को पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और सीबीआई डायरेक्टर बताकर बुजुर्ग को कैमरे के सामने बंधक बना लिया. फिर उन्हें पुलवामा आतंकी हमले और 2.50 करोड़ की पाकिस्तानी फंडिंग से जुड़ा आरोपी बताते हुए जेल भेजने की धमकी दी.

आरोपियों के जाल में फंसे बुजुर्ग ने गिरफ्तारी के डर और बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी जीवनभर की जमा पूंजी बैंक की एफडी और डाकघर की एमआईएस तुड़वाकर 14 लाख ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. फिलहाल साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस बैंक खातों की कड़ियां खंगाल रही है.

​साइबर क्राइम थाना प्रभारी आलोक राव ने बताया कि राजाजीपुरम निवासी पीड़ित बैकुण्ठनाथ मिश्रा ने अपनी तहरीर में कहा है कि 1 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उनके पास अज्ञात नंबर से फोन आया, फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम/जांच अधिकारी सुरेश महरोत्रा बताया. उसने दावा किया कि बैकुण्ठनाथ के पहचान पत्र पर मुंबई के तिलक नगर से फर्जी सिम जारी कराकर केनरा बैंक की बांद्रा शाखा में खाता खोला गया है, जिसके जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. घबराए पीड़ित को तथाकथित जांच अधिकारी संदीप नागर का नंबर देकर तत्काल संपर्क करने को कहा गया.

बुजुर्ग को इस तरह डराया गया

संदीप नागर नामक जालसाज से संपर्क करते ही व्हाट्सएप वीडियो कॉल शुरू हो गई. स्क्रीन पर सामने बैठा शख्स बाकायदा पुलिस की वर्दी में था और उसके पीछे महाराष्ट्र पुलिस के लोगो वाला बोर्ड टंगा हुआ था. जालसाज ने सीधे आरोप मढ़ा कि उनके बैंक खाते में पाकिस्तान से 2.50 करोड़ की रकम आई है और उन्हें 25 लाख कमीशन मिला है. ठगों ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े एक खतरनाक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उनके नाम का खुलासा हुआ है. इसके बाद मामले में तथाकथित डीजीपी विजय खन्ना से भी बात कराई गई.

कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट

​बुजुर्ग अधिकारी को पूरी तरह मानसिक रूप से लाचार करने के लिए ठगों ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के नाम पर बने जाली आरोप पत्र और गैर-जमानती वारंट पीड़ित के मोबाइल पर भेजे. ठगों ने धमकाया कि अगर उन्होंने परिवार में किसी को भी बताया तो बच्चों को भी साजिश में शामिल मानकर जेल भेज दिया जाएगा. उन्हें कई दिनों तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया और पल-पल की मूवमेंट पर नजर रखी गई.

शातिरों ने 14 लाख रुपए करवा लिए ट्रांसफर

​मामला रफा-दफा करने के लिए गिरोह के एक अन्य सदस्य ने खुद को सीबीआई डायरेक्टर राजेश मिश्रा बताकर एंट्री की सीबीआई अधिकारी बने ठग ने जांच में सहयोग और क्लियरेंस के नाम पर रुपये सुरक्षित सरकारी खाते में जमा कराने को कहा. डर के मारे बुजुर्ग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की राजाजीपुरम शाखा पहुंचे. अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ी और बताए गए आईसीआईसीआई बैंक के खाते में 9 लाख आरटीजीएस कर दिए. उनके बाद जालसाजों ने बाकी बची बचत के बारे में पूछताछ की और राजाजीपुरम डाकघर जाकर 5 लाख की मंथली इनकम स्कीम तुड़वा दी. 7 सितंबर को यह रकम भी ठगों के दूसरे आईसीआईसीआई बैंक खाते में ट्रांसफर करा ली गई.

ठगी के बाद बंद हो गए मोबाइल नंबर

14 लाख रुपये ऐंठने के बाद जालसाजों ने पीड़ित से कहा कि वे फाइल क्लोजिंग रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं और चार घंटे बाद क्लीन चिट देकर वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन इसके बाद कॉल कट गई. पीड़ित ने जब उन नंबरों पर कॉल बैक किया, तो सभी मोबाइल स्विच ऑफ मिले. तब जाकर पीड़ित को अहसास हुआ कि वे साइबर माफिया के संगठित जाल में फंस चुके हैं.

​साइबर क्राइम थाना प्रभारी आलोक राव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिन बैंक खातों में 14 लाख रुपये ट्रांसफर हुए हैं, उनकी ट्रांजेक्शन डिटेल निकाली जा रही है और खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिन मोबाइल नंबरों से वीडियो कॉल की गई थी, उनकी आईपी और लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है.

ये भी पढ़ें- खेत में फंसी कार ने खोला खौफनाक राज, डिग्गी खोली तो उड़ गए होश; ईंट से कूचकर की गई थी युवक की हत्या

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
CYBER CRIME IN LUCKNOW
RETIRED ARM
BAIKUNTH NATH MISHRA
DIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.