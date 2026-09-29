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पुराने स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग, रिटायर्ड ANM की जिंदा जलकर मौत, उत्तरकाशी जिले का मामला

पुराने स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बड़ी घटना हो गई. आराकोट के पुराने स्वास्थ्य केंद्र में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. इस हादसे में सेवानिवृत्त एएनएम की जिंदा जलकर मौत हो गई. मोरी, त्यूणी और हिमाचल के रोहड़ू से पहुंची दमकल टीमों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.