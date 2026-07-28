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लखनऊ में रिटायर्ड एयरपोर्ट डायरेक्टर की पत्नी से 70 लाख की ठगी, 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, IPS-NIA अफसर बनकर दिखाया डर

साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को खंगालना शुरू कर दिया है.

सावधानी हटी, कमाई लुटी.
सावधानी हटी, कमाई लुटी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : जानकीपुरम की सहारा ग्रेस सोसायटी में रहने वाले रिटायर्ड एयरपोर्ट डायरेक्टर की पत्नी को साइबर ठगों ने 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 70 लाख रुपये ठग लिए. सीनियर इंस्पेक्टर, आईपीएस और एनआईए अफसर बनकर ठगों ने पति के नाम के सिम से आतंकी गतिविधियों का खौफ दिखाया और एफडी तुड़वाकर चार खातों में RTGS करा लिए. साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को खंगालना शुरू कर दिया है.

पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता के मुताबिक, 16 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ पुलिस मुख्यालय का सीनियर इंस्पेक्टर आकाश शर्मा बताया. ​जालसाज ने महिला को डराते हुए कहा कि उनके पति के नाम से जम्मू-कश्मीर में एक अवैध सिम जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है.

उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है, ​जब महिला के पति रिटायर्ड एयरपोर्ट डायरेक्टर ने दोनों के वरिष्ठ नागरिक होने का हवाला दिया, तो ठगों ने उन्हें तुरंत पुणे एटीएस के सामने पेश होने को कहा. इसके बाद नॉन-इंवॉल्वमेंट सर्टिफिकेट मामले में संलिप्तता न होने का प्रमाण पत्र दिलाने का झांसा देकर उन्हें ऑनलाइन वीडियो कॉल पर लिया गया.

खुद को आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह और एनआईए चीफ बताने वाले अन्य जालसाजों ने वीडियो कॉल के जरिए दंपति को 6 दिनों तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया. आरोपियों ने परिजनों को आतंकी संगठन से जान का खतरा होने की धमकी दी और हर दो घंटे में मोबाइल से सीक्रेसी एंड सेफ्टी रिपोर्ट भेजने का दबाव बनाया.

​पीड़िता ने बताया कि जांच और बैंक खातों के सत्यापन के नाम पर ठगों ने उनसे उनकी एफडी की पूरी जानकारी ली. फिर दबाव बनाकर एफडी तुड़वाई और 20 से 22 जुलाई के बीच चार अलग-अलग किस्तों 30 लाख, 11 लाख, 19 लाख और 10 लाख रुपये में कुल 70 लाख रुपये RTGS के जरिए अपने दिए गए खातों में ट्रांसफर करा लिए.

साइबर इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव ने बताया, ​पैसे ट्रांसफर होने के बाद जब आरोपियों का संपर्क अचानक कट गया, तो पीड़ित परिवार को ठगी का अहसास हुआ. पीड़िता ने तुरंत साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचकर आपबीती सुनाई. ​साइबर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है.

जिन चार बैंक खातों में 70 लाख रुपये आरटीजीएस कराए गए हैं, उनके खाताधारकों की जानकारी जुटाकर खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही जिन मोबाइल नंबरों और आईपी एड्रेस से वीडियो कॉल की गई थी, उन्हें सर्विलांस पर लेकर साइबर टीम जांच में जुट गई है.

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