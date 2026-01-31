ETV Bharat / state

लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को मारी गोली, घायल; रेस्टोरेंट में फायरिंग से हड़कंप

डीसीपी ने बताया कि अवधेश पाठक को बदमाशों द्वारा गोली क्यों मारी गई, इसका कारण पता नहीं चल सका है.

लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को मारी गोली.
लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को मारी गोली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 10:25 AM IST

लखनऊ: राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग कांप्लेक्स में शुक्रवार देर रात 10:30 बजे बदमाशों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार रात 10:30 बजे सुशांत गोल्फ थाना पुलिस को सूचना मिली कि अंसल के शॉपिंग कांप्लेक्स के अंदर रेस्टोरेंट संचालक को बदमाशों ने गोली मार दी है. घायल की पहचान रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी अवधेश पाठक के रूप में हुई है.

अवधेश पाठक एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी के साथ रसोई बाई मां नामक रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं. इसी रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है.

वह मूल रूप से संतकबीरनगर के रहने वाले हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवधेश पाठक को इलाज के लिए पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. उनका इलाज किया जा रहा है.

डीसीपी दक्षिणी ने बताया कि फिलहाल अवधेश पाठक को बदमाशों द्वारा गोली क्यों मारी गई, इसका कारण पता नहीं चल सका है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पॉश इलाके में गोली चलने से हड़कंप: शुक्रवार देर रात सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में स्थित शॉपिंग कांप्लेक्स में अचानक बदमाशों द्वारा गोली चलने से परिसर में भगदड़ मच गई. पॉश इलाके में गोली चलने से अफरातफरी का माहौल हो गया.

