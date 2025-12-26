ETV Bharat / state

गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस

गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी.

रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या
रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 5:08 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में शुक्रवार को रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले योगेश कुमार अशोक विहार इलाके में परिवार के साथ रहते थे. कुछ महीने पहले ही वायु सेवा से रिटायर हुए थे. फिलहाल, पुलिस अज्ञात अपराधियों तक पहुंचने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

लोनी पुलिस के मुताबिक, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुछ महीने पहले ही भारतीय वायु सेवा से असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत हुए थे. योगेश सहारनपुर रोड पर किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश रूके और योगेश से बात करने लगे. फिर अचानक गोली मार दी. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए.

रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

"26 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि लोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक विहार चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो जाने की सूचना मिली. मृतक का नाम योगेश है, जिसकी उम्र 58 वर्ष है. अज्ञात व्यक्ति द्वारा योगेश की गोली मारकर हत्या की गई है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. घटना का खुलासा करने के लिए चार टीमों का गठन किया गया है. पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कंगाली जा रही है." -सिद्धार्थ गौतम, एसीपी लोनी

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े. मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की. लेकिन, बदमाश मौका देखकर भाग निकले. वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दिनदहाड़े राह चलते रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल, पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से घटना से संबंधित जानकारी जुटा रही है.

