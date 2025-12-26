ETV Bharat / state

गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में शुक्रवार को रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले योगेश कुमार अशोक विहार इलाके में परिवार के साथ रहते थे. कुछ महीने पहले ही वायु सेवा से रिटायर हुए थे. फिलहाल, पुलिस अज्ञात अपराधियों तक पहुंचने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

लोनी पुलिस के मुताबिक, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुछ महीने पहले ही भारतीय वायु सेवा से असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत हुए थे. योगेश सहारनपुर रोड पर किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश रूके और योगेश से बात करने लगे. फिर अचानक गोली मार दी. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए.