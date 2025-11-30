ETV Bharat / state

हरिद्वार में रिटायर्ड एयरफोर्स जवान की गोली मारकर हत्या, लिफ्ट लेने के बहाने कार में बैठा था बदमाश

हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड एयरफोर्स जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 62 वर्षीय मृतक का नाम भगवान सिंह है, जो जमालपुर की जेवीजी कॉलोनी के निवासी हैं. देर रात वो शादी समारोह में जा रहे थे. वारदात के वक्त कार में उनका बेटा भी साथ में मौजूद था. हत्या की वारदात के बाद सनसनी मची है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और गहनता से मामले की जांच शुरू कर दी है.

बहादराबाद पुलिस के मुताबिक, 29 नवंबर की रात भगवान सिंह और उनका 22 वर्षीय बेटा यशपाल रोशनाबाद किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. ज्वालापुर के पास जटवाड़ा पुल पर उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को लिफ्ट देने के लिए कार रोक दी. कार में जगह थी, इसलिए अज्ञात शख्स को कार में बैठा लिया. थोड़ी दूर चलने के बाद कार में पीछे की तरफ बैठे बदमाश ने भगवान सिंह की सिर से सटाकर गोली चला दी. गोली लगते ही भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. गोली चलते ही बेटा अचानक घबरा गया और उसने कार के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. कार रुकते ही गोली मारने वाला बदमाश दरवाजा खोलकर अंधेरे में फरार हो गया. आनन फानन में बेटे ने तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी.

सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और घायल भगवान सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं देहरादून के जौलीग्रांट अस्पताल में इलाज के दौरान भगवान सिंह ने दम तोड़ दिया. उधर अचानक इस सनसनीखेज वारदात से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.