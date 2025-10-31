ETV Bharat / state

नरेश मीणा को धमकी : पुलिस ने रिटायर्ड AAO को दबोचा, जानिए पूरा मामला

कोटा निवासी आरोपी ने बूंदी डाकघर से दो पत्र स्पीड पोस्ट किए. नरेश की पत्नी को भी धमकी भरा पत्र भेजने वाला था.

Accused in police custody
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
बारां: पुलिस ने अंता विधानसभा उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को रोहित गोदारा गैंग के नाम से फर्जी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोटा के रिटायर्ड सहायक लेखाधिकारी (AAO) नरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि नरेश मीणा के चुनाव अभिकर्ता राकेश गुर्जर ने अंता थाने में रिपोर्ट दी कि मीणा के अंता प्रधान कार्यालय पर रजिस्टर्ड डाक से लिफाफा मिला. उसमें लिखा था कि पूर्व सरपंच कल्याण सिंह तुम्हारा बेटा नरेश अंता से चुनाव लड़ रहा है. नरेश व परिवार में से एक को मारने पर 1 करोड़ मिल रहा है. तू 10 लाख रुपये मेरे शूटर को दे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो 2 नवंबर के बाद खैर नहीं. पत्र में शूटर का नाम अमित थानेवाल और मध्यस्थ का लियाकत नाम लिखा था. अमित को रोहित गोदारा गैंग का शूटर बताया गया.

एसपी ने कहा कि प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान महिला थाने के प्रभारी दिग्विजय सिंह को सौंपा. एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन व दिग्विजय के नेतृत्व में विशेष टीम ने धमकी भरा पत्र भेजने वाले का पता 4 घंटे में लगा लिया. पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि सीसवाली निवासी भाई विजय थानेवाल व अमित थानेवाल पुत्र राजेन्द्र धाकड़ से आरकेपुरम, कोटा निवासी नरेंद्र यादव का करीब 20 वर्ष से सीसवाली में जमीन संबंधी विवाद चल रहा है. नरेंद्र ने विजय व अमित को झूठा फंसाने को बूंदी पोस्ट ऑफिस से 2 स्पीड पोस्ट नरेश मीणा व उसके पिता कल्याण सिंह के नाम भेजे, ताकि विजय और अमित फंस जाए.

पुलिस के अनुसार, नरेंद्र ने धमकी भरा पत्र खुद उल्टे हाथ से लिखा था. पीएचईडी कोटा से AAO पद से रिटायर्ड नरेंद्र के घर की तलाशी में एक और धमकी भरा पत्र मिला. नरेंद्र यह पत्र नरेश मीणा की पत्नी को भेजना चाह रहा था. पुलिस ने नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया.

TAGGED:

INDEPENDENT CANDIDATE NARESH MEENA
नरेश को धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार
RETIRED AAO ARRESTED ON THREAT
बूंदी से स्पीड पोस्ट कराए दो पत्र
THREATENING TO NARESH MEENA

