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रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत मिल रही ₹2000 पेंशन, लेकिन अब OPS से हर माह जेब में आने लगा 18 हजार

शिक्षा कार्यालय से रिटायर हुए जन्म सिंह को पहली OPS के रूप में ₹18,000 मिले. एनपीएसईए जिलाध्यक्ष ने शेयर की भावुक पोस्ट.

रिटायर हुए जन्म सिंह के साथ NPSEA अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास
रिटायर हुए जन्म सिंह के साथ NPSEA अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास (SOCIAL MEDIA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:21 PM IST

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शिमला: सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आ रही है. शाहपुर स्थित कार्यालय से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन्म सिंह के लिए इस माह की पहली पेंशन जीवन में सबसे बड़ी राहत लेकर आई है. ओपीएस के तहत उन्हें इस महीने ₹18,000 की पहली मासिक पेंशन प्राप्त हुई है.

जिला कांगड़ा के NPSEA अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा मेरे कार्यालय से सेवानिवृत हुए सेवादार भाई जन्म सिंह जी को इस माह पहली पेंशन मिली है. भाई जन्म सिंह कभी किसी रैली में नहीं गए. मैंने इनकी सदस्यता भी NPSEA की नहीं काटी, क्योंकि जब भी हमारी शाहपुर में NPSEA की मीटिंग छुट्टी बाले दिन होती थी भाई जन्म सिंह ने कभी नहीं कहा की वो नहीं आएंगे चाय, जलपान की व्यवस्था भाई जन्म सिंह ही देखते थे. मैं उन्हें अक्सर कहता था मियां जी आप जो अपना संडे OPS के लिए कुर्बान करते हो ये जज्बा ही आपको OPS दिलाएगा, अगर मियां जी NPS से रिटायर होते तो उन्हें 2000 पेंशन ही मिलनी थी, लेकिन आज ख़ुशी है मियां जी को सीएम सुक्खू के कारण 18000 पेंशन मिलनी शुरू हुई है.

क्लास फोर के पद से हुए रिटायर

बता दें कि जन्म सिंह ब्लॉक एलिमेंट्री शिक्षा कार्यालय शाहपुर से क्लास फोर के पद से रिटायर हुए हैं. रिटायरमेंट के बाद उन्हें एनपीएस के तहत 1900 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दो महीनों की पेंशन भी मिली, लेकिन प्रदेश सरकार की की ओर से उन्हें अब ओपीएस भी मिलना शुरू हो गई. ऐसे में उन्हें ओपीएस के तहत 1800 और एनपीएस के तहत 1900 रुपये की दो पेंशन मिल रही हैं.

राजेंद्र मन्हास ने कहा कि 'सरकार ने ओपीएस बहाल कर कर्मचारियों को राहत दी है. इससे घर का खर्च चलाना आसान हुआ है. 2000 हजार रुपये में किसी का घर नहीं चल सकता. जन्म सिंह को 2000 हजार एनपीएस के तहत मिल रहे थे. इसमें वो अपने तीन बच्चों के पत्नी और माता-पिता का पालन पोषण कैसे करते. इसकी उन्हें चिंता थी, लेकिन अब ओपीएस उनके लिए सहारा बनकर आई है.'

सुक्खू सरकार ने बहाल की थी ओपीएस

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को आधिकारिक रूप से बहाल किया था. इससे पहले प्रदेश में 15 मई 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किया जाता था. एनपीएस और ओपीएस के बीच का अंतर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण जन्म सिंह हैं. जन्म सिंह एनपीएस (NPS) के तहत सेवानिवृत्त होते, तो बाजार के जोखिम और निश्चित अंशदान के कारण उन्हें प्रतिमाह केवल ₹2,000 के आसपास ही पेंशन मिल पाती. ओपीएस लागू होने से उन्हें सीधे ₹18,000 प्रति माह की निश्चित और सुरक्षित आय मिल रही है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित है.

एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती होती थी, जबकि ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती और पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है. ओपीएस न केवल कर्मचारी को वित्तीय स्थिरता देती है, बल्कि महंगाई भत्ते (DA) के साथ समय समय पर बढ़ती भी है. इससे सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा और बढ़ती महंगाई के दौर में भी सम्मानजनक जीवन जीने का संबल मिलता है.

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