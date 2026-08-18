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रिटायरमेंट के बाद NPS के तहत मिल रही ₹2000 पेंशन, लेकिन अब OPS से हर माह जेब में आने लगा 18 हजार

रिटायर हुए जन्म सिंह के साथ NPSEA अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास ( SOCIAL MEDIA )

शिमला: सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आ रही है. शाहपुर स्थित कार्यालय से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन्म सिंह के लिए इस माह की पहली पेंशन जीवन में सबसे बड़ी राहत लेकर आई है. ओपीएस के तहत उन्हें इस महीने ₹18,000 की पहली मासिक पेंशन प्राप्त हुई है. जिला कांगड़ा के NPSEA अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा मेरे कार्यालय से सेवानिवृत हुए सेवादार भाई जन्म सिंह जी को इस माह पहली पेंशन मिली है. भाई जन्म सिंह कभी किसी रैली में नहीं गए. मैंने इनकी सदस्यता भी NPSEA की नहीं काटी, क्योंकि जब भी हमारी शाहपुर में NPSEA की मीटिंग छुट्टी बाले दिन होती थी भाई जन्म सिंह ने कभी नहीं कहा की वो नहीं आएंगे चाय, जलपान की व्यवस्था भाई जन्म सिंह ही देखते थे. मैं उन्हें अक्सर कहता था मियां जी आप जो अपना संडे OPS के लिए कुर्बान करते हो ये जज्बा ही आपको OPS दिलाएगा, अगर मियां जी NPS से रिटायर होते तो उन्हें 2000 पेंशन ही मिलनी थी, लेकिन आज ख़ुशी है मियां जी को सीएम सुक्खू के कारण 18000 पेंशन मिलनी शुरू हुई है. क्लास फोर के पद से हुए रिटायर बता दें कि जन्म सिंह ब्लॉक एलिमेंट्री शिक्षा कार्यालय शाहपुर से क्लास फोर के पद से रिटायर हुए हैं. रिटायरमेंट के बाद उन्हें एनपीएस के तहत 1900 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दो महीनों की पेंशन भी मिली, लेकिन प्रदेश सरकार की की ओर से उन्हें अब ओपीएस भी मिलना शुरू हो गई. ऐसे में उन्हें ओपीएस के तहत 1800 और एनपीएस के तहत 1900 रुपये की दो पेंशन मिल रही हैं.