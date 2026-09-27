इधर VRS मंजूर, उधर बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने पूर्व डीजीपी विनय कुमार, अधिसूचना जारी
बिहार रिटायर्ड IPS एवं पूर्व डीजीपी विनय कुमार को राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है. अधिसूचना जारी कर दी गई है.
Published : September 27, 2026 at 6:57 AM IST
पटना : बिहार सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए पूर्व डीजीपी विनय कुमार को राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है. प्रशासनिक स्तर पर इसे एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है. वीआरएस की मंजूरी के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें CIC नियुक्त किया गया.
बिहार सरकार ने लगाई नियुक्ति पर मुहर
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस आदेश के सामने आने के बाद अब विनय कुमार जल्द ही अपने नए पद की गोपनीयता और कर्तव्यों की शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
शुक्रवार 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में तीन सदस्य चयन समिति की हुई थी. बैठक में डिजीपी विनय कुमार को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने पर सहमति हुई थी. मीटिंग में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे. विनय कुमार के अलावा विधि विभाग के पूर्व सचिव और न्यायिक सेवा के अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनने के प्रस्ताव पर भी फैसला हुआ था. सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार देर रात इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है.
पदभार ग्रहण करने से कार्यकाल होगा प्रभावी
26 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार के राज्यपाल द्वारा सेवानृवित्त आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15(3) में दिए गए प्रावधानों के तहत की गई है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनका कार्यकाल पद-ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा.
सूचना के अधिकार को मिलेगी नई मजबूती
इस नए नेतृत्व से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून और अधिक प्रभावी ढंग से लागू होगा. विनय कुमार के अनुभवों का लाभ बिहार के सूचना तंत्र को मजबूत करने और आम जनता तक सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने में मिलेगा.
1991 बैच के IPS रहे हैं विनय कुमार
विनय कुमार बिहार के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी VRS लिया है. विनय कुमार 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी जवाबदेही बढ़ गई है.
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