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इधर VRS मंजूर, उधर बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने पूर्व डीजीपी विनय कुमार, अधिसूचना जारी

स्वैच्छिक सेवानृवित्त आईपीएस एवं डीजीपी विनय कुमार ( ETV Bharat )