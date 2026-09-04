हमीरपुर में दो माह में ही ढही नहर अंडरपास की रिटर्निंग वाल, खेतों में भरा पानी, मौदहा-इचौली मार्ग बाधित
किसानों ने नहर का पानी खेतों में पहुंचने से 100 बीघे से अधिक फसल प्रभावित होने का दावा किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 8:08 PM IST
हमीरपुर : लगातार हो रही बारिश के बीच अर्जुन सहायक परियोजना की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. मौदहा क्षेत्र के कपसा गांव में करीब दो माह पहले बनाई गई नहर अंडरपास की रिटर्निंग वाल शुक्रवार को भरभराकर गिर गई. इससे मौदहा-इचौली मार्ग बाधित हो गया. वहीं सिसोलर के पास मुख्य नहर करीब तीन से पांच मीटर तक कट गई. किसानों ने नहर का पानी खेतों में पहुंचने से 100 बीघे से अधिक फसल प्रभावित होने का दावा किया है.
कपसा, चांदी और सिसोलर क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच नहर और आसपास के नालों में पानी बढ़ने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. किसानों के मुताबिक, तिल, उड़द, मूंग और ज्वार की फसल पानी में डूब गई है. आरोप है कि नहर में पानी आने के बाद अलग-अलग स्थानों पर कटान की स्थिति बन गई है.
ग्रामीणों ने की जांच की मांग : कपसा निवासी किसान छोटा ने आरोप लगाया कि अंडरपास की रिटर्निंग वाल बनाते समय मसाला 15:1 के अनुपात में लगाया जा रहा था. ठेकेदार से बरसात में दीवार गिरने की आशंका जताई गई थी. ठेकेदार ने कहा था, तुम ज्यादा इंजीनियर न बनो. अब करीब दो माह में दीवार गिरने के बाद ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग की है.
कई किसानों की फसल प्रभावित : सिसोलर निवासी सुरेश गुप्ता की आठ बीघे तिल, माहेश्वरी दीन की तीन बीघे और सिपाही लाल की पांच बीघे तिल की फसल जलमग्न हो गई. पूर्व प्रधान विजय शंकर प्रजापति की पांच बीघे ज्वार की फसल भी प्रभावित हुई है. सेवाराम, राजा बाबू, महेश, जगदेव निषाद, सुरेंद्र गुप्ता और विमला यादव समेत अन्य किसानों ने भी फसल प्रभावित होने की बात कही है.
नहर की सुविधा कम, मुसीबत ज्यादा : चांदीकला निवासी किसान संतोष सिंह ने बताया कि नहर का पानी खेत में पहुंचने से नहर की पीली मिट्टी खेत में भर गई और पानी के बहाव में उपजाऊ मिट्टी भी बह गई. किसान रामहेत ने कहा कि नहर में जब भी पानी आया, कहीं न कहीं से कटान हुआ और खेतों में पानी भर गया. उनके अनुसार, यह नहर यहां के लोगों के लिए सुविधा कम, मुसीबत ज्यादा है.
पहले भी सामने आ चुकी है जलभराव की समस्या : सिसोलर और गुसियारी क्षेत्र में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है. अक्तूबर 2024 में करीब 100 बीघा भूमि जलमग्न हुई थी. जनवरी 2025 में भुलसी और बैजेमऊ क्षेत्र में नहर का पानी भरने से 100 बीघे से अधिक फसल प्रभावित हुई थी. कपसा में वर्ष 2025 में अंडरपास की विंगवाल भी क्षतिग्रस्त हुई थी.
2655.35 करोड़ की परियोजना : अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी. परियोजना की संशोधित लागत 2655.35 करोड़ रुपये है. परियोजना से महोबा, हमीरपुर और बांदा के 168 गांवों की 44,381 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है. इसमें हमीरपुर की 12,201 हेक्टेयर भूमि शामिल है. परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को महोबा में किया था.
किसानों ने नहर की तत्काल मरम्मत, खेतों से पानी की निकासी, रिटर्निंग वाल के निर्माण की तकनीकी जांच और फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है.
अत्यधिक बारिश से चारों तरफ पानी भरा है. बारिश शुरू होने से पहले ही नहर बंद करा दी गई थी. सिसोलर के पास करीब तीन से पांच मीटर नहर क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है. कपसा अंडरपास की रिटर्निंग वाल का दोबारा निर्माण निर्माण एजेंसी अपने खर्च पर करेगी. विभागीय कर्मचारियों ने मौके की स्थिति देखी है और नहर के पानी से बड़े पैमाने पर फसल नुकसान की बात सामने नहीं आई है. मामले में रिपोर्ट मांगी गई है.
एसके सिंह, अधिशासी अभियंता, अर्जुन सहायक परियोजना
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