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टेंडर होने के बाद भी एक साल में नहीं लगा डंगा, सड़क पर हुआ था भारी लैंडस्लाइड

बारिश में फिर बढ़ सकती है लोगों की मुश्किल, फल-सब्जियों के सीजन में किसानों-बागवानों को सताने लगा डर.

Kullu Road Landslide
लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर अब तक नहीं लगा डंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 3:27 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज घाटी के न्यूली-शैंशर सड़क मार्ग पर चिनाहिड़ी के पास गिरे डंगे को एक साल बाद भी नहीं लगाया गया है. अब घाटी में फिर से बरसात शुरू हो चुकी है. जिसके चलते फिर से यहां लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है. डंगा गिरने के बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने यहां अस्थायी तौर पर सड़क निकाल दी है, लेकिन वह काफी संकरी है. हालांकि डंगा लगाने के लिए 18 लाख का बजट प्रावधान कर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन धरातल पर इसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

पिछले साल क्षतिग्रस्त हुई थी सड़क

चिनाहिड़ी क्षेत्र के ग्रामीण तापे राम, विहारी लाल, लोतम राम, चुन्नी लाल, दुनी चंद, कालू राम ने बताया कि साल 2025 में आई बाढ़ के दौरान न्यूली-शैंशर सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुई थी. इसमें अधिकतर स्थानों पर सड़क को ठीक करने का कार्य तक शुरू नहीं हुआ है. इस सड़क मार्ग पर चिनाहिड़ी के पास भी डंगा गिरा हुआ है. इससे सड़क काफी संकरी हो गई है. जिस कारण गाड़ियों का निकलना भी काफी मुश्किल भरा हो गया है.

Kullu Road Landslide
एक साल पहले हुआ था लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

"डंगा लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. अब ठेकेदार को मौके पर काम करने के लिए कहा गया है. जल्द ही इसका कार्य शुरू करवाया जाएगा, ताकि बरसात में लोगों को मुश्किल का सामना न करना पड़े." - पंकज ठाकुर, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग सैंज

डंगा नहीं लगने पर बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां समय पर डंगा नहीं लगा तो आने वाले समय में बरसात के कारण और ज्यादा लैंडस्लाइड हो सकता है. वहीं, अब क्षेत्र में सब्जी और फल तैयार हो चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत को नहीं सुधारा गया है. अगर इस मार्ग पर आवाजाही बंद होती है तो किसानों-बागवानों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा. ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया है कि मौके पर जल्द डंगे लगाने का काम शुरू किया जाए.

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