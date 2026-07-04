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टेंडर होने के बाद भी एक साल में नहीं लगा डंगा, सड़क पर हुआ था भारी लैंडस्लाइड

कुल्लू: जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज घाटी के न्यूली-शैंशर सड़क मार्ग पर चिनाहिड़ी के पास गिरे डंगे को एक साल बाद भी नहीं लगाया गया है. अब घाटी में फिर से बरसात शुरू हो चुकी है. जिसके चलते फिर से यहां लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है. डंगा गिरने के बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने यहां अस्थायी तौर पर सड़क निकाल दी है, लेकिन वह काफी संकरी है. हालांकि डंगा लगाने के लिए 18 लाख का बजट प्रावधान कर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन धरातल पर इसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

पिछले साल क्षतिग्रस्त हुई थी सड़क

चिनाहिड़ी क्षेत्र के ग्रामीण तापे राम, विहारी लाल, लोतम राम, चुन्नी लाल, दुनी चंद, कालू राम ने बताया कि साल 2025 में आई बाढ़ के दौरान न्यूली-शैंशर सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुई थी. इसमें अधिकतर स्थानों पर सड़क को ठीक करने का कार्य तक शुरू नहीं हुआ है. इस सड़क मार्ग पर चिनाहिड़ी के पास भी डंगा गिरा हुआ है. इससे सड़क काफी संकरी हो गई है. जिस कारण गाड़ियों का निकलना भी काफी मुश्किल भरा हो गया है.