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जमानत पर छूटने के बाद फिर लगे तस्करी में, 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ हुए गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से शराब तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं.

Police seized the truck
पुलिस ने जब्त किया ट्रक (Source - Hanumangarh Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 6:08 PM IST

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हनुमानगढ़: अंतरराज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ भादरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक करोड़ रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है. कार्रवाई के दौरान चंडीगढ़ निर्मित 530 पेटी शराब सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

एसपी बी आदित्य ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपी फोम के गद्दों की आड़ में चंडीगढ़ से अवैध शराब ट्रक के माध्यम से गुजरात सप्लाई करने की फिराक में थे. पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हुई. मामले में भादरा पुलिस ने हनुमानगढ़ निवासी दो आरोपियों 33 वर्षीय दलीप उर्फ दीप और 25 वर्षीय विक्रम को गिरफ्तार किया है.

प्रेसवार्ता में दी जानकारी... (Source - Hanumangarh Police)

पढ़ें: गुजरात ले जाई रही लाखों की अवैध शराब, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में कुल 1503 कॉर्टन जब्त

जमानत पर छूटे, फिर लगे तस्करी में: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दलीप के खिलाफ पूर्व में गुजरात के पुलिस थाना कटवारा में शराब तस्करी का मामला दर्ज है. वह कुछ माह पूर्व ही जमानत पर बाहर आया था. वहीं आरोपी विक्रम के खिलाफ पूर्व में पाली के थाना रोहट में शराब तस्करी का प्रकरण दर्ज बताया है. वह भी कुछ माह पूर्व जमानत पर बाहर आया था. एसपी ने बताया कि इस शराब तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है. गिरोह के नेटवर्क, शराब की सप्लाई और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर विस्तृत अनुसंधान जारी है.

पढ़ें: भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई: हाईवे पर लावारिस खड़े ट्रक से 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त

1 करोड़ की अवैध 530 पेटी शराब: तलाशी के दौरान ट्रक में फोम के गद्दों के नीचे छिपाकर रखी गई चंडीगढ़ निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 530 पेटियां बरामद हुईं. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है. पुलिस ने शराब और ट्रक को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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2 SMUGGLERS ARRESTED
INTER STATE LIQUOR SMUGGLING
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530 BOXES OF ILLEGAL LIQUOR SEIZED
ILLEGAL LIQUOR SEIZED BY POLICE

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