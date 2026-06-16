UP संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, अलीगढ़ की वन्दना सिंह बनीं प्रदेश टॉपर
टॉप 10 में आए अभ्यर्थियों में 4 पुरुष और 06 महिला शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 8:45 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें टॉप 10 में आए अभ्यर्थियों में 4 पुरुष और 06 महिला शामिल हैं. जनपद अलीगढ़ की वन्दना सिंह (विज्ञान वर्ग) ने प्रदेश में प्रथम, अलीगढ़ के नितिन पचौरी (विज्ञान वर्ग) ने द्वितीय और जौनपुर की मिश्रा खुशी अजय (विज्ञान वर्ग) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है. इन टॉपर्स से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्यमंत्री रजनी तिवारी, कुलपतिगण और प्रमुख सचिव एवं सचिव ने वीडियो कॉल पर बात करके शुभकामनाएं दी हैं.
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य की दिशा तय की है. उन्होंने कहा कि माता-पिता के त्याग और गुरुओं के मार्गदर्शन से ही यह मुकाम हासिल हुआ है. 'गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' की भावना के साथ हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए. देशभक्ति केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. समाज ने जो जिम्मेदारी दी है, उसका ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है.
उच्च शिक्षा मंत्री ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी और एआई को जोड़कर अभेद्य सिस्टम से परीक्षा कराई. यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि परीक्षाएं कैसे शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ कराई जाएं. योगी सरकार के आने के बाद लखनऊ, बरेली और अब झांसी विश्वविद्यालय ने बीएड परीक्षाएं कराकर शिक्षा के स्तर को सुधारा है. पहले नकल को बढ़ावा देने की बात होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से जुड़कर परीक्षाएं नकलविहीन हो रही हैं.
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि आज बीएड करने वाले छात्रों के लिए हर्ष का दिन है. उन्होंने सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका ज्ञान, अनुभव और समर्पण आपको अलग पहचान दिलाएगा. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और उसकी टीम को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बधाई दी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा-2026 आयोजित कराने का दायित्व सौंपा गया था. विश्वविद्यालय ने 31 मई 2026 को दो पालियों में प्रदेश के 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई गई थी. इस परीक्षा में 4,44,958 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 2,72,659 महिलाएं, 1,72,297 पुरुष और 2 ट्रांसजेंडर शामिल थे. परीक्षा में प्रथम पाली में 4,00,499 और द्वितीय पाली में 4,00,756 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए. इस हिसाब से 90 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति रही. जिन भी उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश से बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए यह एग्जाम दिया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.co.in से अपना रिजल्ट स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
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