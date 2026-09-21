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झालावाड़ में 4-4 की बराबरी पर छूटा मुकाबला, परिषद में कांग्रेस के गुर्जर को ताज, पिड़ावा में AAP की मदद से भाजपा का बोर्ड

कांग्रेस के खाते में झालावाड़ नगर परिषद, डग, खानपुर और भवानीमंडी आए, जबकि भाजपा ने झालरापाटन, पिड़ावा, मनोहरथाना और अकलेरा में बोर्ड बनाया.

Jhalawar Municipal Council President Rajesh Gurjar with supporters after the victory.
जीत के बाद समर्थकों के साथ झालावाड़ नगर परिषद के अध्यक्ष राजेश गुर्जर (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 3:47 PM IST

8 Min Read
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झालावाड़ : जिले की आठ नगर निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव सोमवार को कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए. जिले के आठ निकायों में भाजपा और कांग्रेस चार-चार में अध्यक्ष पद हासिल कर बराबरी पर रहे. सबसे ज्यादा चर्चा झालावाड़ नगर परिषद की रही, जहां कांग्रेस ने भाजपा को करारा झटका देते हुए अपना बोर्ड बनाया. इससे पहले यहां भाजपा का बोर्ड था.

झालावाड़ परिषद में राजेश गुर्जर की बड़ी जीत: जिले की इकलौती नगर परिषद झालावाड़ में कांग्रेस के राजेश गुर्जर ने अध्यक्ष पद पर बड़ी जीत दर्ज की. राजेश गुर्जर को 30 वोट मिले, जबकि भाजपा के राजकुमार सोनी को 15 वोट से संतोष करना पड़ा. कांग्रेस ने यहां पहले ही बहुमत हासिल कर लिया था. अध्यक्ष चुनाव में उसका संख्या बल साफ दिखा.

झालावाड़ नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश गुर्जर बोले... (ETV Bharat Jhalawar)

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Rajesh Gurjar, the newly elected President of Jhalawar, received his certificate of victory.
झालावाड़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने लिया जीत का प्रमाणपत्र (ETV Bharat Jhalawar)

अध्यक्ष बोले-सफाई एवं भ्रष्टाचारमुक्त परिषद प्राथमिकता: चुनाव से पहले कांग्रेस में राजेश गुर्जर के साथ शीतल पाटीदार की दावेदारी की चर्चा थी, लेकिन मतदान के पहले पाटीदार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली. इसके बाद कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया. इधर जीत के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कहा, जनता का अपार समर्थन मिला. भाजपा के गत बोर्ड में भ्रष्टाचार के कई मामले मिले थे. हमारी प्राथमिकता भ्रष्टाचाररहित नगर परिषद चलाने की रहेगी. वे सभी वार्डों में सफाई को प्राथमिकता देंगे तथा सभी को साथ लेकर चलेंगे.

झालरापाटन में भाजपा का बोर्ड: झालरापाटन नगर पालिका में भाजपा ने बोर्ड बनाया. अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी अंशु गुप्ता को 24 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रिजवान अहमद को 6 वोट और आम आदमी पार्टी के नदीम मंसूरी को 5 वोट मिले. 35 वार्ड की पालिका में दो क्रॉस वोटिंग हुई. यहां चुनाव परिणाम के बाद भाजपा का आंकड़ा 22 था. अध्यक्ष पद विजेता अंशु गुप्ता को 24 वोट मिले.

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पिड़ावा में AAP की मदद से भाजपा का बोर्ड: पिड़ावा नगरपालिका में अध्यक्ष का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. 20 वार्ड वाली नगरपालिका में भाजपा के 6, कांग्रेस के 8, AAP के 5 और एक निर्दलीय पार्षद था. ऐसे में आम आदमी पार्टी के पांच पार्षद निर्णायक स्थिति में थे. अध्यक्ष पद पर मतदान में विजयी भाजपा के राजू माली को 12 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रणजीत सिंह को 8 वोट मिले. AAP के समर्थन से भाजपा ने पिड़ावा में बोर्ड बनाया. यहां निर्दलीय सगीर अहमद भी अध्यक्ष पद की दौड़ में थे.

मनोहरथाना में भाजपा का बोर्ड: मनोहरथाना नगरपालिका में भाजपा ने बोर्ड बनाया. यहां भाजपा के विजयी प्रत्याशी देवेंद्र शर्मा को 13 एवं कांग्रेस के राहुल साहू को 7 वोट से संतोष करना पड़ा. 20 सदस्यीय पालिका में भाजपा ने बहुमत हासिल किया था. यह चुनाव विधायक गोविंद रानीपुरिया की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था. नवगठित पालिका में भाजपा ने बोर्ड बनाया.

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डग में कांग्रेस की एकतरफा जीत: नवगठित डग नगरपालिका में कांग्रेस ने बोर्ड बनाया. 20 में से 14 वार्ड कांग्रेस और 6 भाजपा के खाते में गए थे. अध्यक्ष चुनाव में विजयी कांग्रेस की टीना नागर को 14 वोट मिले, जबकि भाजपा की भगवती बाई को 6 वोट मिले.

खानपुर में पहली बार कांग्रेस का बोर्ड: नवगठित खानपुर नगरपालिका में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार अपना बोर्ड बनाया. 25 वार्डों में कांग्रेस के 18 और भाजपा के 7 पार्षद थे. अध्यक्ष चुनाव में जीतीं कांग्रेस की कांता साहू को 18 एवं भाजपा की प्रिया सुमन को 7 वोट मिले. खानपुर पालिका में दो विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर थी. यहां से भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र नागर व कांग्रेस के इकलौते विधायक सुरेश गुर्जर ने चुनावी चौसर बिछा रखी थी.

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Ramlal's daughter-in-law, Pinky Gurjar, switched sides to join the Congress and was elected to the Bhawani Mandi municipality.
रामलाल की पुत्रवधू पिंकी गुर्जर पाला बदलकर कांग्रेस में आई और भवानी मंडी की पालिका चुनी गईं (ETV Bharat Jhalawar)

भवानीमंडी में पिंकी की वापसी: भवानीमंडी नगरपालिका में कांग्रेस ने 40 में से 26 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया. अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की पिंकी गुर्जर ने 26 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के सुनिश कुमार दीक्षित को 14 वोट मिले. पिंकी गुर्जर का चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि वह चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थीं. अब उन्होंने अध्यक्ष पद की कुर्सी पर वापसी करते हुए भवानीमंडी की सियासत में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

अकलेरा में भाजपा की यशिका मेवाड़ा विजयी: अकलेरा नगरपालिका में भाजपा ने बोर्ड बनाया. 35 वार्डों में भाजपा के 25, कांग्रेस के 8 और निर्दलीयों के 2 पार्षद थे. अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की यशिका मेवाड़ा को 25, कांग्रेस की हिमानी पारेता को 8 एवं निर्दलीय अमीला मंसूरी को 2 वोट मिले. यहां भी भाजपा ने बहुमत के बाद अध्यक्ष चुनाव आसानी से जीत लिया.

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Former Municipal Council Chairman of Bhawani Mandi, Ramlal Gurjar, has switched sides.
भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने बदला पाला (ETV Bharat Jhalawar)

परिवार ने बदला पाला, पुत्रवधू बनी भवानी मंडी की अध्यक्ष: झालावाड़ प्रदेश के निकाय चुनाव में बागियों और सियासी उलटफेर ने कई जगहों पर सियासी समीकरण बिगाड़े. झालावाड़ जिले की भवानीमंडी पालिका में ससुर-बेटा-बहू की सियासी केमिस्ट्री ने पूरा चुनावी गणित बदल डाला. यहां पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर की बहु पिंकी गुर्जर फिर से पालिका अध्यक्ष चुनीं. इससे पहले पिंकी गुर्जर भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, लेकिन इस बार सियासी समीकरण ऐसे बदले की पहले वह भाजपा छोड़ पति व ससुर के साथ कांग्रेस में शामिल हुई. बाद में बड़ी जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गईं. इन्हें अध्यक्ष पद पर 26 वोट मिले जबकि प्रतिद्वंद्वी बीजेपी उम्मीदवार सुनिश दीक्षित 14 वोट ही ले सके.

Rajesh, son of former Bhawani Mandi Municipal Council Chairman Ramlal, won the councilor election.
भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल के बेटे राजेश ने जीता पार्षद का चुनाव (ETV Bharat Jhalawar)

परिवार से तीन पार्षद: भवानी मंडी में पालिका में कुल 40 वार्ड है. यहां चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले रामलाल गुर्जर ने अपने परिवार को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतार ऐसा दांव चला कि नतीजों के बाद कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंच गई. पिंकी गुर्जर के ससुर रामलाल गुर्जर पूर्व में भाजपा नेता रहे हैं. भवानी मंडी पालिका अध्यक्ष भी रहे. रामलाल गुर्जर के बेटे राजेश गुर्जर और उनकी बहुएं पिंकी गुर्जर व दीपमाला गोचर ने भवानीमंडी के अलग-अलग वार्डों से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी. राजेश गुर्जर ने भाजपा के उमेश तो पिंकी गुर्जर ने भाजपा के विकास को मात दी. दीपमाला ने भाजपा के कमलेश को हराया. 40 वार्ड वाली भवानीमंडी पालिका में नतीजे जारी होने के बाद कांग्रेस ने 26 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था. भाजपा के खाते में 13 सीटें आईं, जबकि एक निर्दलीय जीता था.

कांग्रेस की जीत पर बोले रामलालु गुर्जर: इससे पहले कांग्रेस ने पिंकी गुर्जर को अध्यक्ष का इकलौता प्रत्याशी बनाया. पिंकी भवानी पालिका अध्यक्ष बन भी गई. इधर रामलाल गुर्जर बोले, करीब छह माह से उन्हें और परिवार को भाजपा में उचित सम्मान नहीं मिल रहा था. इसी के चलते निकाय चुनाव से पहले परिवार सहित कांग्रेस में जाने का फैसला किया. परिवार के तीन सदस्यों को जनता ने समर्थन देकर जीत दिलाई. कांग्रेस ने पुत्रवधू पिंकी को अध्यक्ष बनाया जबकि दूसरी पुत्रवधू दीपमाला कांग्रेस से पार्षद बनी. कांग्रेस पार्षदों ने उनके परिवार के पक्ष में मतदान कर भरोसा जताया है. करीब 32,323 मतदाताओं वाली इस पालिका में 25,794 वोट कास्ट हुए थे.

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