बीते 7 साल में 239 स्टूडेंट लेकर आए 100 पर्सेंटाइल, इस बार भी परफेक्ट स्कोर के दावे शुरू...
Published : February 6, 2026 at 7:28 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) जनवरी सेशन का परिणाम 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा. बीते सालों की तरह इस बार भी स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर यानी 300 में से 300 अंक आने के दावे शुरू हो गए हैं. कोचिंग संस्थानों ने प्रोविजनल आंसर की के आधार पर यह दावे किए हैं.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि हर साल 100 परसेंटाइल जेईई मेन की परीक्षा में स्टूडेंट्स के आती है. ये स्टूडेंट्स परिणाम में टॉपर भी रहते हैं. उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में 239 स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल परिणाम में आई है. जिसमें 2019 से 2025 तक के टॉपर रहे हैं. एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा 2019 के बाद 2025 में अधिकांश सालों में दो बार परीक्षा आयोजित की गई है. जबकि एक साल में तीन बार भी आयोजित हुई है.
कोटा से टॉपर आना तय: कोटा के निजी कोचिंग संस्थान में भी इस बार दावा किया है कि कोटा से 100 परसेंटाइल में एक स्टूडेंट शामिल है. यह प्रोविजनल आंसर की के आधार पर स्टूडेंट के 300 में से 300 अंक आ रहे हैं. हालांकि दूसरे शहरों में भी परफेक्ट स्कोर वाले स्टूडेंट होंगे. निजी कोचिंग संस्थान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितेश शर्मा के मुताबिक कोटा में पढ़ रहे स्टूडेंट के प्रोविजनल आंसर की के आधार पर पूरे में से पूरे अंक आ रहे हैं.
9 प्रश्नों पर आपत्ति जताई: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद आपत्तियां भी मांगी थी. इनमें से कोटा कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रही फैकेल्टी ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आपत्तियां तैयार की है. जिनमें 9 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत के अनुसार सबसे ज्यादा पांच आपत्तियां फिजिक्स के पेपर में दर्ज कराई गई हैं. इनमें केमिस्ट्री के तीन और मैथमेटिक्स का एक प्रश्न है. इन 9 में से 7 प्रश्नों में बोनस अंक देने की मांग की गई है.
बीते 7 सालों के 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट
|साल
|100 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट
|2025
|24
|2024
|56
|2023
|43
|2022
|24
|2021
|44
|2019
|24