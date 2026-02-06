ETV Bharat / state

बीते 7 साल में 239 स्टूडेंट लेकर आए 100 पर्सेंटाइल, इस बार भी परफेक्ट स्कोर के दावे शुरू...

नीट यूजी के परीक्षार्थी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) जनवरी सेशन का परिणाम 12 फरवरी को घोषित किया जाएगा. बीते सालों की तरह इस बार भी स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर यानी 300 में से 300 अंक आने के दावे शुरू हो गए हैं. कोचिंग संस्थानों ने प्रोविजनल आंसर की के आधार पर यह दावे किए हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि हर साल 100 परसेंटाइल जेईई मेन की परीक्षा में स्टूडेंट्स के आती है. ये स्टूडेंट्स परिणाम में टॉपर भी रहते हैं. उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में 239 स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल परिणाम में आई है. जिसमें 2019 से 2025 तक के टॉपर रहे हैं. एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा 2019 के बाद 2025 में अधिकांश सालों में दो बार परीक्षा आयोजित की गई है. जबकि एक साल में तीन बार भी आयोजित हुई है. पढें: खुशखबरी: देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर पहुंची 1.29 लाख, नई जुड़ीं 5 हजार सीटें