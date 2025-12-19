ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती-2025 का परिणाम जारी, 850 पदों पर दो गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट घोषित
परीक्षा में 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में ऑप्शन या गोले को सही तरीके से गहरा नहीं करने के कारण 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित.
Published : December 19, 2025 at 8:55 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने शुक्रवार को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती-2025 का परिणाम जारी किया. बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी की. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा के जरिए वीडीओ के 850 पद भरे जाने हैं. वहीं अभ्यर्थी अब 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन इसी साल 2 नवंबर को किया गया था. 1570 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 5 लाख 11 हजार 610 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. हालांकि इनमें 4 लाख 14 हजार 77 परीक्षार्थी उपस्थित हुए जबकि 97 हजार 533 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. ये परीक्षा वीडीओ के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 683 और अनुसूचित क्षेत्र के 167 सहित कुल 850 पदों के लिए हुई थी. अब परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन बोर्ड की ओर से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई.
कुछ प्रश्न डिलीट: कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि गैर-अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी का विवरण अलग-अलग जारी किए गए. मेरिट लिस्ट में पदों की तुलना दोगुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा. इसके लिए पोर्टल 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक खुला रहेगा. सभी अभ्यर्थियों के अंक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत तय किए हैं. विभिन्न सेटों में कुछ प्रश्न डिलीट किए हैं. इनका विवरण बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट में सेट-वाइज दिया है.
गोले नहीं भरे तो 510 अयोग्य: उन्होंने बताया कि परीक्षा में 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में किसी भी ऑप्शन या गोले को सही तरीके से गहरा नहीं करने के कारण 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है. मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया यदि किसी अभ्यर्थी की ओर से आवेदन में गलत जानकारी दी गई हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया हो तो उसे किसी भी समय इस मेरिट लिस्ट से बाहर किया जा सकता है. ये परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा.