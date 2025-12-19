ETV Bharat / state

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती-2025 का परिणाम जारी, 850 पदों पर दो गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट घोषित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने शुक्रवार को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती-2025 का परिणाम जारी किया. बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी की. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा के जरिए वीडीओ के 850 पद भरे जाने हैं. वहीं अभ्यर्थी अब 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे. ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन इसी साल 2 नवंबर को किया गया था. 1570 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 5 लाख 11 हजार 610 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. हालांकि इनमें 4 लाख 14 हजार 77 परीक्षार्थी उपस्थित हुए जबकि 97 हजार 533 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. ये परीक्षा वीडीओ के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 683 और अनुसूचित क्षेत्र के 167 सहित कुल 850 पदों के लिए हुई थी. अब परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन बोर्ड की ओर से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई. पढ़ें:ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की Answer Key जारी, 18 से 20 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां