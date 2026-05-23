UP मदरसा बोर्ड रिजल्ट 2026 : मुंशी-मौलवी और आलिम के नतीजे घोषित
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सफल छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 7:57 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ की ओर से आयोजित अरबी-फारसी मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड परीक्षा वर्ष-2026 का परीक्षाफल आज शनिवार को घोषित कर दिया गया. छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट https://madarsaboard-upsdc-gov-in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
इस अवसर पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री ओम प्रकाश राजभर एवं राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सफल छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रतिफल है.
साथ ही उन्होंने असफल विद्यार्थियों से निराश न होने और फिर से प्रयास करने के लिए कहा है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा को आधुनिक एवं रोजगारपरक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि छात्र-छात्राएं मुख्यधारा की शिक्षा और अवसरों से जुड़ सकें.
साल 2026 में कुल 80,933 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 63,211 परीक्षा में सम्मिलित हुए, जबकि 17,722 अनुपस्थित रहे. परीक्षा को पारदर्शी एवं नकलविहीन बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों लगाए गए थे. जिसकी निगरानी सीधे मदरसा बोर्ड मुख्यालय से की गई थी.
सेकेंडरी (मुंशी-मौलवी) परीक्षा में 62,232 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 47,036 परीक्षा में सम्मिलित हुए. इस स्तर पर दीनियात, फारसी (अरबी), उर्दू साहित्य, जनरल इंग्लिश एवं जनरल हिंदी अनिवार्य विषय रहे, जबकि गणित, गृह विज्ञान, लॉजिक एंड फिलॉसफी, सोशल स्टडीज, साइंस एवं तिब जैसे विषय वैकल्पिक रूप में उपलब्ध कराए गए.
ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी (आलिम) परीक्षा में 18,701 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 16,175 परीक्षा में शामिल हुए. इस स्तर पर भी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों का समन्वय सुनिश्चित किया गया था.
बता दें कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 9 फरवरी से 14 फरवरी 2026 के बीच प्रदेश भर के 277 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थीं. परीक्षा केंद्रों का चुनाव जिलाधिकारी की अगुवाई वाली समिति ने किया था, जिसे बाद में राज्य सरकार की कमेटी ने मंजूरी दी थी.
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